Gabon: MISA 2021 - Akewa Accélérateur - La satisfaction de Fabrice Ntchango

La première édition du Mini-Salon de l'Agripreneur (MISA) s'est achevée le vendredi 15 octobre 2021 sous une note de satisfaction. C'est une initiative de l'Accélérateur de croissance Akewa dont son Administrateur Général ,Fabrice Ntchango se dit satisfait, non seulement pour son engouement, mais surtout pour sa réussite.

Le Mini-salon de l'Agripreneur (MISA) pour sa première édition a été une réussite selon plusieurs initiateurs et participants à cette messe agricole. C'est le cas de l'Administrateur Général de l'Accélérateur de croissance Akewa, Fabrice Ntchango. " J'ai le sentiment d'une mission accomplie. Je dois avouer que suis satisfait. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de naturellement insatisfait.

Mais là, je suis agréablement surpris par la qualité de l'organisation et des engagements des différentes parties prenantes par exemple la CEEAC, le Représentant de la Présidence de la République gabonaise, les différentes institutions, les banques et autres qui se sont engagés et mobilisés pour l'effectivité et la réussite de la première édition du Mini-salon de l'Agripreneur" souligne le CEO Akewa Accélérateur.

Fabrice Ntchango a par ailleurs indiqué qu'il est heureux et fier que la parole ait été donnée aux Agripreneur. Il a aussi expliqué que le MISA se veut être une plateforme d'échange, de partages, de communication , de rencontres et de promotion qui vise à mettre au centre , l'Agripreneur, son produit et les différents acteurs de la chaine de valeur agricole.

Il invite les uns et les autres à éviter de faire de la politique dans l'agriculture, mais plutôt de penser la politique agricole. "C'est la politique agricole qui donnera de la force à notre agriculture. Et cette politique agricole doit-être inclusive, réfléchie, pensée, planifiée de telle sorte que chaque acteur puisse véritablement jouer son rôle" soutient-il.

L'Administrateur Général de l'Accélérateur Akewa estime qu'Il faut donner la force aux communautés à la base, des jeunes des secteurs ruraux, des jeunes en situation de décrochage, des jeunes agripreneurs pour véritablement donner un sens et un contenu véritable à ce secteur essentiel pour l'économie du pays et même pour sa survie. "Aucun pays ne survit en consommant la nourriture qui vient d'ailleurs.Il est essentiel aujourd'hui de consommer gabonais"rappelle t-il.

Il faut rappeler à des fins utiles que Akewa est le premier Accélérateur de croissance privé au Gabon dédié à l'entrepreneuriat durable ; à l'accompagnement des jeunes porteurs de projets innovants spécialisés dans cinq domaines clés : l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication , les énergies renouvelables, l'environnement et les industries culturelles. Akewa accélérateur accompagne tous types de projet quel que soit son stade.