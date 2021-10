Afrique: Les ambassadeurs gabonais du 7 éme ART au FESPACO

Trois réalisateurs et un membre du jury gabonais présents au Festival Panafricain du Cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), qui a débuté samedi soir, au Palais des sports de Ouaga 2000, dans la capitale du Burkina Faso. " Cinémas d'Afrique et de la diaspora : nouveaux regards, nouveaux défis," c'est le thème choisi pour cette 27eme édition, dont le clap de lancement a été donné par le président Roch Marc Christian Kaboré.

Quatre compatriotes représentent le pays à la plus grande messe du 7éme art continental, qui se tient présentement au Burkina Faso. En tête de liste dans la catégorie Séries télé, on retrouve Fernand Lepoko sélectionné pour sa série intitulée " Hôtel Coco" et Samantha Biffot qui va compétir avec sa série" Mami Wata : le mystère d'Iveza". Dans la catégorie Films des écoles africaines de cinéma, Marie Hélène Kyncia Essono Ndong est en lice parmi les 25 films sélectionnés avec sa fiction " De l'autre côté".

En effet, au-delà des trois ambassadeurs du 7 éme art en lice, notre pays est hautement représenté par le savoir-faire de Gullit Matsinga Minguila. Le cinéaste a multiple casquettes, a été désigné membre du jury dans la catégorie "Films des écoles africaines de cinéma." Il aura donc la lourde tâche avec certains de ces confrères de désigner le meilleur projet parmi ceux qui vont compétir dans la dite catégorie.

"Bonjour Ouaga ! Bonjour FESPACO, le Gabon est la présent" confirmait le scénariste producteur, réalisateur et enseignant, Gullit Matsinga Minguila, a l'arrivée de la délégation gabonaise à l'aéroport international de Ouagadougou.