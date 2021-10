Gabon: "Budget du Gabon 2022" Edmond Okemvele en parle

Heureux d'apprendre que le budget de mon pays le Gabon pour 2022 a été arrêté à 2 936,600 milliards de francs CFA pour une population estimée à 2 000 000 d'habitants.

En mettant de côté les indicateurs de démocratie et de développement structurels et conjoncturels compliqués à manipuler et à maîtriser par la très grande majorité des citoyens gabonais, je vous prie de faire deux opérations simples qui ont contribué à faire hisser l'Allemangne au rang de 1ere puissance européenne après avoir perdu la guerre en 1945.

1ère Règle : consacrer 45 % du budget de son Etat aux Institutions gabonaises nationales centrales soit 1 321,47 milliards pour faire des investissements et le fonctionnement nécessaires à la cohésion sociale et aux infrastructures entre les provinces.

2- 2ème règle : les 55% du budget restant, soit

1 615,13 milliards, c'est à dire 807 565 Frs CFA par habitant et par an, à affecter à chaque province en fonction principalement de sa population.

Faites l'excercice simple de prendre la population d'une province et multipliée la par 807 565 Frs CFA par habitant et vous trouvez son budget prévisionnel pour 2022 et comparez ce montant avec le budget reçu par chaque province en 2015 ( voir dans mes ouvrages) :

G9/Woleu Ntem, calcul budget 2022 = 150, 385 milliards contre 15,001 milliards de moyenne reçue sur la base de 2015.

G8/Ogooué Maritime , calcul budget 2022 = 123,338 milliards c/ 11,225 milliards de moyenne reçue sur la base de 2025.

G7/Ogooué Lolo, calcul budget 2022 = 61,810 milliards c/ 6,061 milliards de moyenne reçue sur la base de 2025.

G6/Ogooué Ivindo, calcul budget 2022 = 61,450 milliards c/ 6,553 milliards de moyenne reçue sur la base de 2015.

G5/Nyanga calcul budget 2022 = 48,173 milliards c/ 6,426 milliards de moyenne reçue sur la base de 2015.

G4/Ngounié, calcul budget 2022 = 97,133 milliards c/12,102 milliards de moyenne reçue sur la base de 2015.

G3/Moyen Ogooué calcul budget 2022 = 58,415 milliards c/ 4,313 milliards de moyenne reçue sur la base de 2015.

G2/Haut Ogooué, calcul budget 2022 = 218,826 milliards c/20,764 milliards de moyenne reçue sur la base de 2015.

G1/Estuaire, calcul budget 2022 = 634,082 milliards c/ 2 542,414 milliards de moyenne reçue sur la base de 2015.

Moralité : la concentration de tous les pouvoirs ou de tous les moyens budgétaires à Libreville et par une seule Institution personnalisée et mandante est la principale source du gaspillage, du pillage, des détournements, de la corruption, l'enrichissement illicite et de la ruine de notre pays depuis 1960.

Avec le nouveau modèle politique parlementaire et fédéral de type Anglo-saxon que je propose, les maux énumérés ci-dessus seront plus rapidement et efficacement endigués.

Et notre pays se mettra enfin définitivement sur les rails de la démocratie et du Developpement, nonobstant les diplômes et la sagesse de ses dirigeants.