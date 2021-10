Ile Maurice: Poursuivi après un accident mortel - Mukesh Rampersad acquitté onze ans après

Il était accusé d'avoir, le 14 novembre 2010, au volant de sa fourgonnette, roulé sur deux personnes, Mardayven Murday et Govinden Veeren, suivant une rixe. Laquelle aurait résulté d'une autre querelle qu'il aurait eue avec ces personnes quelques jours plus tôt. Si Mardayven Murday n'a pas survécu, Govinden Veeren s'est, lui, retrouvé dans l'incapacité de travailler pendant 20 jours. Ainsi, deux accusations formelles de coups et blessures ayant entraîné mort d'hommes sans intention de tuer et agression provoquant une capacité de travail pendant 20 jours ont été déposées contre Mukesh Rampersad. Mais, en raison des incohérences dans la déclaration de celui qui a survécu, l'accusé a été acquitté le vendredi 8 octobre en cour intermédiaire.

Dans sa déposition lue en cour par un policier, Mukesh Rampersad avait expliqué que le jour du drame, il était allé récupérer son fils chez sa belle-mère. «J'étais au volant d'une fourgonnette. À un moment, je me suis arrêté devant un snack pour m'acheter des cigarettes à Cité Cinquante Road, Highlands. C'est alors que Govinden Veeren est sorti pour me dire: 'Mo pa ankor fini ek twa.' Un autre homme a accouru vers moi pour me frapper», a raconté ce chauffeur dans sa déposition.

Selon sa version, alors qu'il s'apprêtait à monter dans sa fourgonnette, un dénommé Prince voulait l'en empêcher. «Prince ti sey tap mwa a traver lafenet ek mo finn gagn kout pwin dan mo figir», avait indiqué Mukesh Rampersad aux enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Phoenix lors de l'enquête.

«Govinden Veeren finn vinn koté gos ek mo'nn démar kamion, mo'nn roul a drwat. Tel- man zot ti pé bat mwa, mo pa ti pé kapav kontign roul normal ek mo pa koné si mo'nn roul lor dimounn», avait-il ajouté.

Pour le chauffeur, qui était défendu par Me Gavin Glover, Senior Counsel, la faute revient à ces trois hommes qui couraient après lui pour l'agresser. Mukesh Rampersad s'est également défendu d'avoir consommé de l'alcool avant l'accident et qu'il voulait se venger. Faisant ressortir qu'il est fort probable que l'un de ses agresseurs présumés a perdu l'équilibre alors qu'il s'accrochait à sa fourgonnette. Il a ajouté que «sé zot britalité ki fi'nn okazion sa aksidan-la».

Quant au blessé, il n'a pas fourni de version cohérente quant à l'endroit où il se trouvait lorsque le camion l'a renversé. Il avait soutenu que le camion les a d'abord heurter par-derrière avant de couler sur leurs coprs. Mais la magistrate Adeela Hamuth, vice-présidente par intérim de la cour intermédiaire, note qu'aucun dommage n'a été constaté sur le camion et ni aucune trace de pneu sur la chemise qu'il avait remise à la police.

Le blessé avait également mentionné que le défunt ne pouvait pas marcher vite mais le rapport médical n'avait pas soutenu les dires du témoin. «Il y avait une mésentente entre les parties concernées, d'où la manière dont l'accusé prétend avoir été attaqué et avoir essayé de se sauver n'est pas invraisemblable. L'accusé est venu volontairement au poste de police peu après l'incident au snack», poursuit la magistrate.

Pour toutes ces raisons, elle a prononcé l'acquittement en faveur de Mukesh Rampersad.