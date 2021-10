Congo-Brazzaville: Agriculture - Lancement du village Ndzoulou-Impani

Une délégation de l'association Arche congolaise pour le développement social (ACDS) a effectué, le 17 octobre, une mission de travail dans le district d'Ignié, dans le département du Pool, pour débuter officiellement les travaux de son village agricole situé entre les localités de Ndzoulou et Impani.

Dans un espace d'environ quarante hectares, les membres de l'ACDS et les habitants locaux vont multiplier les efforts afin de cultiver la terre. Durant les prochains jours, hommes et engins marqueront leur passage afin de transformer, semer, entretenir et récolter les produits vivriers destinés à la consommation et à la vente.

En étroite collaboration avec la population, l'ACDS et ses partenaires procèderont à la plantation des produits comme le maïs, les corossols, les ananas, les sojas et autres tout en développant l'élevage de plusieurs espèces, à l'image des porcs, poulets de chair, etc. « Dernièrement, nous avons promis aux chefs des villages Impani et Ndzoulou puis aux habitants de lancer les activités agricoles dans leurs localités. Les activités viennent de commencer et nous vous promettons d'avoir les premiers produits issus de ce village agricole dans quelques mois. Ces villages étaient des lieux commerciaux mais, aujourd'hui, ils sont presque déserts , nous allons redonner de la valeur à ces terres », a expliqué Céleste Vital Ngassaki, président de l'ACDS.

Pour lier la théorie à la pratique tout en concrétisant leur détermination, les membres de cette association ont doté la population de savons, riz, huiles, machettes, houes, haches, limes, bottes, torches et autres matériaux susceptibles de faciliter l'exécution de leur travail. « Nous sommes très contents de votre dynamisme. Vous êtes la bienvenue car nous allons, ensemble, faire que notre localité redevienne un berceau des produits alimentaires », a déclaré Célestin Dimonekéné, chef du village Impani.

Outre la production des produits agropastoraux, l'un des objectifs de ce projet consiste à inviter la population à arrêter avec l'exploitation anarchique des forêts, notamment la déforestation qui prend de l'ampleur dans le district d'Ignié. L'ACDS est une organisation qui milite pour la promotion de l'agriculture, de l'élevage et autres métiers de la terre.