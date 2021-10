Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Lancement de la campagne de vulgarisation de la PNAT à Kinshasa

Après les villes de Kisangani dans la Tshopo, Buta dans le Bas-Uélé et Gbadolite dans le Nord-Ubangi, le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, a lancé, le 16 octobre au salon rouge de l'Hôtel du gouvernement, la campagne de vulgarisation et de mise en œuvre de la Politique nationale d'aménagement du territoire (PNAT). L'activité s'est déroulée en présence de la ministre d'Etat en charge de la Justice, Rose Mutombo; du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani; et du vice-ministre des Transports, Marc Ekila.

La campagne lancée vise à permettre à la population de Kinshasa de s'approprier la réforme de l'aménagement du territoire et la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire afin de répondre aux défis de l'affectation, l'occupation et l'utilisation des espaces, des ressources naturelles du sol et sous-sol ainsi que le développement durable de la ville de Kinshasa et ses milieux péri-urbains.

Selon le ministre d'État Guy Loando Mboyo, l'aménagement du territoire est l'un des piliers du programme du gouvernement conduit par le Premier ministre, Sama Lukonde. De ce fait, il est un secteur clé dans le développement du pays. D'où l'importance de cette campagne de vulgarisation qui s'inscrit dans la vision du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, qui met au centre de la gouvernance le bien-être de la population.

Me Guy Loando Mboyo a rappelé que le processus de la réforme de son secteur a été lancé depuis juin 2017 dans l'objectif de doter le pays d'une politique nationale d'aménagement du territoire, d'une loi relative à l'aménagement du territoire, d'un schéma national d'aménagement du territoire et des guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire.

Cette réforme, a-t-il renchéri, devra aboutir à l'instauration d'un cadre institutionnel capable de mener à bon escient les différentes activités liées à la planification, l'affectation, l'utilisation et l'occupation de l'espace du territoire national.

Me Guy Loando Mboyo a annoncé que le gouvernement de la République a débloqué, dans le cadre des fonds de contrepartie, un acompte important pour poursuivre les activités de la réforme de son secteur.

« En attendant, j'ai le réel plaisir d'annoncer que, sur instruction de son excellence monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lokonde Kyenge, le gouvernement de la République, dans le cadre des fonds de contrepartie, a débloqué un acompte pour permettre au ministère de l'Aménagement du territoire de poursuivre les activités de la réforme de son secteur. Ce financement sur fonds propres du gouvernement nous permet de se déployer à travers le pays non seulement pour la vulgarisation mais aussi pour parachever ce processus par la production des livrables restants », a-t-il indiqué.

Les avancées de la réforme de l'aménagement du territoire

Parlant des avancées de la réforme de son secteur, le ministre d'Etat a dit qu'à ce jour deux instruments importants ont été produits, à savoir la PNAT adoptée par le Conseil des ministres et le projet de loi relative à l'aménagement du territoire, retenu parmi les matières de la session de septembre à l'Assemblée nationale.

Quant à la politique susvisée et dont la vulgarisation et la mise en œuvre sont en cours, Me Guy Loando a indiqué que cette politique est l'instrument capital pour le développement durable et harmonieux du pays. Elle se résume en sept axes stratégiques, notamment la promotion des grandes infrastructures structurantes et intégratrices du territoire ; la recherche d'une redistribution rationnelle et équitable sur le territoire national des équipements et des services sociaux de base ; le renforcement de l'armature urbaine et des pôles de compétitivité et d'intégration économique ; le développement et aménagement agro-rural et renforcement des complémentarités villes-campagnes ; la durabilité environnementale et résilience face aux changements climatiques ; la planification, optimisation des affectations et arbitrage des usages des terres ; et l'amélioration des cadres juridique et institutionnel de l'aménagement du territoire.

La PNAT s'articule autour des principes fondamentaux dans lesquels tous les acteurs du développement territorial trouveront leur place. Il s'agit de principes de la cohérence et la subsidiarité ; de l'équilibre et la complémentarité ; de la justice territoriale ; de la responsabilité sociale et environnementale ; de l'unité et la cohésion nationale ; de la globalité de l'aménagement du territoire ; de l'anticipation, et de la consultation et la participation.

Concernant les autres outils restants, notamment le schéma national de l'aménagement du territoire et les Guides méthodologiques, le patron de l'Aménagement du territoire a dit qu'une évaluation de la première phase du processus est en cours, à l'issue de laquelle la deuxième tranche des fonds prévus pour cette réforme pourra être débloquée.