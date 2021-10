Congo-Brazzaville: Journée du volontariat français - Une opération de ramassage des déchets prévue à Ponton plage

Dans le cadre de la célébration de la Journée du volontariat français, la plateforme des volontaires internationaux d'échange et de solidarité organisera, le 23 octobre, une grande action de collecte des déchets à Ponton plage, en partenariat avec l'association Renatura.

Le ramassage des déchets le long de la plage sera précédé la veille par la cérémonie officielle la Journée du volontariat français, à l'Institut français de Pointe-Noire. Elle réunira les volontaires nationaux et internationaux, structures d'accueil et d'envoi, acteurs du volontariat ainsi que des partenaires institutionnels. A cet effet, le programme du corps des jeunes volontaires du Congo sera présenté, suivi des témoignages des volontaires.

La 9e édition de la Journée du volontariat est organisée cette année au Congo sur le thème « La jeunesse en action pour des sociétés plus résilientes et justes ». Les activités y relatives sont soutenues par l'ambassade de France au Congo et l'Institut français de Pointe-Noire.

Cependant, pour le respect des règles sanitaires en vigueur dans le pays, l'événement est strictement réservé aux personnes ayant reçu l'invitation. Célébrée au Congo depuis 2012, cette journée met en lumière l'engagement des volontaires français sur le terrain ainsi que leurs synergies d'action avec les volontaires congolais et internationaux. Elle vise, par ailleurs, à fédérer les différents acteurs du volontariat et à promouvoir ce puissant levier de développement durable et de cohésion sociale.

Notons que la Journée du volontariat français a aussi pour but d'orienter les personnes et les structures intéressées par les différentes formes d'engagement volontaire et solidaire. Le volontariat français s'engage depuis des années au Congo dans des domaines variés, à savoir l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, la protection de l'enfance, l'environnement et le développement agricole. Créée en 2009, cette plateforme opère sous le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle réunit l'Etat, les collectivités territoriales et les associations autour d'une mission d'intérêt général.