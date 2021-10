Congo-Brazzaville: Solidarité - Une campagne de distribution de la canne blanche

Le Lion's club Brazzaville Doyen a fait, le 15 octobre, un don de plusieurs centaines de cannes blanches aux aveugles du Congo, dans le cadre commémoratif de la Journée mondiale de la canne blanche.

La campagne menée par le Lion's Club Brazzaville Doyen, en collaboration avec l'Union des jeunes aveugles et handicapés visuels du Congo (Ujac), a pour le thème « Un Lion, une canne blanche ».

Le don généreux réceptionné par l'Ujac, que préside Hugues Boukélé, permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer dans la rue et autres lieux publics, prévenant ainsi automobiles et piétons de leur handicap. « La canne blanche fabriquée en Occident est une chose que nombreux de personnes aveugles et malvoyantes ne possèdent pas au Congo à cause de sa rareté. Le manque de la canne blanche est une autre cause de contraction de certaines maladies qui amènent à la mort à cause du manque de mobilité », a déclaré Hugues Boukélé. Il a, par la même occasion, sollicité l'apport matériel des pouvoirs publics au regard des difficultés que connaissent les handicapés visuels du Congo et qui se sont aggravées depuis l'arrivée de la covid-19.

A la faveur de cette rencontre, une déléguée du Lion's Club Brazzaville Doyen a expliqué à l'auditoire que l'une des priorités de l'organisation qu'elle représente est la vue. « L'an dernier, nous nous sommes associés à l'Ujac pour soutenir les malvoyants aux différents examens de fin d'année. Dieu merci, ils sont tous admis. Il faut deux cent mille cinq cents cannes et nous ne sommes même pas à la moitié du nombre sollicité. La période est difficile mais nous remercions les clubs qui se sont associés à nous pour avoir soixante cannes blanches. Donc, nous vous remettons un chèque de huit cent dix mille francs CFA, l'équivaut de soixante cannes blanches. On pourra poursuivre nos efforts », a déclaré Franck Kouassi, président du Lion's Club Brazzaville Doyen.

Par ailleurs, le président de l'Ujac a rappelé qu'il y a plus de vingt ans que la canne blanche a été distribuée au Congo. Au cours de cette première phase de la campagne, les enfants et les femmes aveugles ou malvoyants sont prioritaires.

Signalons que la Journée internationale de la canne blanche a été décrétée en 1970 par l'Union mondiale des aveugles, se faisant appeler à l'époque Fédération internationale des aveugles. C'est l'occasion de sensibiliser le grand public à un outil qui permet, chaque jour, d'aider les personnes déficientes visuelles à se déplacer de manière autonome.