Congo-Brazzaville: Ligue africaine des champions - AS Otohô se met en difficulté toute seule

Après avoir mené la formation angolaise de Petro Atlético par 2-0, le 17 octobre au stade Alphonse-Massamba-Débat au cours du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions , l'Association sportive Otohô (AS Otohô) a tout gâché dans les huit dernières minutes, concédant le nul de 2-2. Le club congolais a de nouveau montré ses carences défensives.

Les regrets seront immenses pour l'équipe championne du Congo. Après une première partie moins emballée, les joueurs de l'AS Otohô avaient réuni tous les ingrédients à la reprise pour faire la différence avec un avantage psychologique conséquent. Elle retrouvait l'efficacité qui la fuyait à la 62e mn. Sur un centre venu de la droite, Chandrel Massanga effectue une remise de la tête à Wilfrid Nkaya qui transforme, à bon escient, l'offrande en but. Tout s'enchaîne alors très vite. L'AS Otohô semblait retrouver ses repères. La volonté de faire plus a poussé Petro Atletico à plier sans pourtant rompre quand Roland Okouri, opportuniste et fraîchement sorti du banc de touche, fait le break à la 75e mn.

L'AS Otohô était alors sur des petits nuages avant de vite redescendre sur terre quand la victoire qui lui tendait déjà les bras était en train de lui échapper. La faute non seulement aux huit dernières minutes qui lui ont été fatales mais aussi à une hésitation de la défense, laquelle a vite relancé les Angolais dans le coup. Trois défenseurs attentistes sur un duel sans compter le gardien ont placé Gleison Moreira sur un fauteuil pour la réduction du score à la 82e mn. En plein doute, l'AS Otohô a concédé l'égalisation de Victor Nanque à la 89e mn. La tâche s'annonce très compliquée, a reconnu Alou Badara Diallo, le coach de l'AS Otohô.

« Nous avons réussi à faire un match parfait en menant 2-0. On avait même la possibilité de faire plus, parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. Après, on prend un but sur une hésitation de la défense. Un but évitable puisque derrière, il y avait trois défenseurs avec le gardien qui se regardaient. Ils n'arrivaient pas à dégager le ballon. C'est le haut niveau et la petite erreur vous la payez cash. Quand nous avions marqué le 2e but, je disais que le plus difficile commence. Nous prenons les buts bêtes et dès qu'on les prend, on baisse la tête et on perd le moral. On va se préparer pour chercher à aller marquer en Angola. Mais la tâche devient très difficile avec la règle du but à l'extérieur. On va travailler pour remobiliser les joueurs en vue d'aller chercher la qualification là-bas », a indiqué l'entraîneur.

Notons que les matches de la phase retour sont prévus entre le 22 et le 24 octobre.