Congo-Brazzaville: Education non-formelle - Adultes et enfants en difficulté scolaire renouent avec les cours

La rentrée andrago-pédagogique, dans le cadre de l'éducation non-formelle dédiée aux adultes analphabètes et aux enfants en difficulté scolaire a eu lieu le 18 octobre comme l'a constaté la délégation du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, dans les centres visités à Brazzaville.

Aux centres de rescolarisation Loango-Marine à Kinsoundi et de Ngamakosso à Talangaï ; à ceux d'alphabétisation et de post-alphabétisation à travers la capitale, les cours se passent normalement. La rescolarisation concerne les enfants qui, à un âge relativement avancé, retournent à l'école après l'avoir abandonnée pour de multiples raisons tandis que l'aspect andragogique concerne les adultes déterminés à sortir de l'analphabétisme et de l'illettrisme à travers les mécanismes mis en place par les pouvoirs publics, notamment les cours du soir.

« Nous sommes heureux de constater l'effectivité de la rentrée andrago-pédagogique et le fait que les apprenants, quel que soit leur âge, manifestent la volonté d'apprendre », a déclaré l'inspecteur général de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation ayant conduit la délégation du ministère en qualité de directeur de cabinet par intérim.

Parmi les apprenants, il y a des personnes âgées de plus de 20 ans qui ne savent ni lire ni écrire et commencent au niveau du primaire. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre », reconnaissent-elles. A la fin de l'année, celles qui sont dans des classes d'examen seront candidates au baccalauréat, BEPC ou au CEPE adulte.

En rappel, l'ensemble des activités réalisées dans le cadre de la célébration de la 55e Journée internationale de l'alphabétisation, le mois passé, visait, en effet, à élargir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour réduire le taux d'analphabètes et d'illettrés. De l'avis des spécialistes, l'alphabétisation numérique est un des points nécessaires pour garantir un apprentissage tout au long de la vie. Ainsi, la direction générale de l'Alphabétisation et de l'Education non formelle développe, depuis 2017, le projet « Alphabétisation fonctionnelle numérique », en partenariat avec l'Unesco, en faveur d'une centaine de jeunes filles mères fréquentant les centres d'alphabétisation des départements de Brazzaville et du Pool.