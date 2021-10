Congo-Brazzaville: Portrait - Dr Irène Kalubi, la dynamique entrepreneure

De nationalité allemande et originaire de la République démocratique du Congo, Dr Irène Kalubi est nominée aux German Diversity Awards dans la catégorie « Prix du public ». La remise des prix se déroulera le 25 novembre prochain. Depuis septembre, Irène Kalubi est également « Expert Advisor » pour la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, l'agence de coopération internationale allemande pour le développement.

Arrivée en Allemagne avec ses parents en 1989, à l'âge de 4 ans, Dr Irène Y. Kilubi a dû surmonter de nombreux obstacles au cours de sa carrière, mais ne s'est jamais laissé intimider. Après avoir travaillé pour de grandes entreprises en Allemagne, où elle a occupé de hautes fonctions, l'entrepreneure de 36 ans conseille aujourd'hui des entreprises et des marques sur leur développement. En effet, Dr Irène Kilubi est fondatrice et directrice générale de brandPreneurs & brandFluencers. Elle soutient les pionniers, les visionnaires et les faiseurs de changement dans les trois domaines de la création de communautés, de l'influence des entreprises et de la connexion de la génération XYZ. Elle est également l'initiatrice et la responsable de l'innovation de « Joint générations », dont l'objectif est de réunir des personnes d'âges différents pour façonner l'avenir avec elle de manière intergénérationnelle et durable. Pour l'entrepreneure, « ceux qui partagent le savoir ne peuvent que gagner ». C'est pourquoi, elle encourage le dialogue ainsi que l'engagement communautaire et voit une valeur particulière dans la mise en réseau des différentes générations.

Dr Irène Kalubi est l'une des finalistes du Digital Female Leader Award 2021 de GDW Global Digital Women GmbH dans le domaine du « New Work ». Elle s'intéresse à l'avenir du travail et à la mise en relation des jeunes et des moins jeunes dans les professions libérales. Pour elle, la compétence est indépendante de l'âge et le contexte dans lequel nous sommes socialisés rend le traitement d'un sujet plus facile ou plus difficile.

Start-up et scène en ligne

Depuis quatre ans, le Dr Irène Kilubi est ancrée dans le milieu des start-up et de la scène en ligne, où elle met en œuvre des activités de vente sociale et des stratégies de mise sur le marché et d'image de marque axées sur les groupes cibles. Elle est également conseillère experte auprès de l'accélérateur du Conseil européen de l'innovation de la Commission européenne. Elle soutient la scène mondiale des start-up dans ses activités de mentor et de coach auprès de Techstars, de l'Institut européen d'innovation et de technologie (IET) Santé, de l'Insurtech Hub, et en tant que juré à BayStartup, à l'African Leadership Award et à la bataille des licornes.

Dans son vidéocast , le Dr Irène Kilubi offre à son public un aperçu compact de la création de communautés. Il y reçoit des conseils utiles et peut ensuite commencer immédiatement à construire sa communauté. Dans son vidéocast , elle s'entretient avec des personnalités inspirantes de la génération Z et traite de leurs valeurs personnelles.

De grandes responsabilités au sein de grandes entreprises

Irène Kilubi est titulaire d'un doctorat en sciences économiques et sociales (Ph. D.), ingénierie commerciale, économie de la production et gestion industrielle, Summa cum laude (Remarquable) de l'université de Brême (2016). Elle est également docteur en philosophie (Ph.D.), gestion de la chaîne d'approvisionnement, achats et logistique (2014), de l'université d'Erlangen-Nuremberg, la deuxième plus grande université de Bavière, en Allemagne.

Elle est aussi titulaire d'un master en gestion de la chaîne d'approvisionnement et logistique (Distinction), de l'université de Warwick et d'un master of business administration (MBA), spécialisation en entrepreneuriat et innovation (extra-professionnel), de l'université de Londres (2019 - 2021). Elle est également titulaire d'un diplôme en gestion stratégique et leadership de l'université de Londres - Global MBA, entrepreneuriat et innovation. Dr Irène Kalubi a passé plusieurs années dans des entreprises telles que BMW, en tant que responsable des achats internationaux ; Siemens, en tant que consultante senior, développement de l'entreprise, technologie de l'entreprise (transformation numérique) et Deloitte, en tant que responsable des opérations stratégiques. Alors qu'elle travaillait pour Siemens, elle a développé avec succès une stratégie pour les achats de l'entreprise, y compris une feuille de route pour la transformation et l'exécution, en rédigeant des politiques et des directives connexes pour les activités d'approvisionnement. Pour BMW, elle s'est occupée de l'approvisionnement en roues dynamiques (stratégique et opérationnel) avec un volume d'approvisionnement de 300 millions d'euros par an. Elle a également collaboré avec succès avec toutes les parties transversales concernées pour proposer des solutions à des problèmes d'approvisionnement complexes tout en servant d'"Acheteur principal" de la grande ligne de produits en Europe, aux États-Unis et en Chine.

Communauté locale LinkedIn à Munich

Irène Kilubi est responsable de la communauté locale LinkedIn de Munich et a créé le format de débat en ligne OnPoint sur LinkedIn, qui connaît un grand succès, afin de faciliter un dialogue orienté vers les solutions sur des sujets économiques, mais aussi sociopolitiques. Elle fait partie des Xing Top Minds 2020 et est co-auteur du best-seller du Spiegel "Zukunftsrepublik" publié en 2021.

Maîtresse de conférences

Depuis 2017, le Dr Irène Kilubi est maîtresse de conférences dans diverses universités en Allemagne, au Royaume-Uni et en Autriche. Les conférences portent notamment sur l'entrepreneuriat et le marketing numérique dans des universités telles que l'université de Salzbourg, la Hochschule München, l'université de Warwick, l'université de Fribourg, l'université de Stuttgart, la professional school of business & technology Kempten. Irène Kalubi est également une oratrice très demandée lors de conférences et d'événements où elle partage avec enthousiasme ses connaissances sur l'entrepreneuriat et les médias sociaux. Elle croit en la diversité unique et incomparable qui réside en chacun de nous. Irène Kalubi est également co-pilote de la transformation numérique (gestion des générations, intrapreneuriat, community building) de New Mittelstand, qui combine le meilleur des deux mondes, les startups et les petites et moyennes entreprises, pour défendre en collaboration le bon futur.