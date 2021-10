Congo-Brazzaville: Télécommunications - Congo Télécom à la quête des partenaires financiers

La levée des fonds grâce aux partenariats qui seront signés permettra à l'opérateur public de télécommunications de mettre en œuvre son plan stratégique visant le développement de l'entreprise.

Le directeur général de Congo Télécom, Yves Castanou, a fait part de son intention de mobiliser les fonds lors de la visite du ministre de tutelle, Léon Justes Ibombo, le 16 octobre, dans les locaux de cette entreprise totalement rénovée, située au centre de la ville capitale.

« Nous travaillons à bâtir les partenariats. Congo Télécom cherche les partenaires qui vont l'aider à se développer. Nous avons discuté avec le ministre de tutelle pour voir comment ouvrir le capital de l'entreprise à des acteurs privés nationaux pour nous permettre d'être plus performants », a indiqué le directeur général de Congo Télécom. « Notre vision est de faire de notre société nationale, le premier opérateur de téléphonie au Congo », a-t-il déclaré.

Depuis dix-huit mois, les techniciens sont à pied d'œuvre pour doter la société nationale des infrastructures solides, performantes entre les lignes de Pointe-Noire jusqu'à Ouesso. « L'infrastructure est la clé pour les opérateurs. Nous travaillons de manière à permettre à la société d'avoir des interconnexions à fibre optique avec tous les opérateurs des pays de la sous-région », a poursui Yves Castanou.

Offrir aux clients, opérateurs, entreprises, grand public des offres adaptées et de qualité, améliorer l'expérience client en le plaçant au cœur des stratégies et priorités de l'entreprise, construire une image de marque en interne et en externe, minimiser les coûts, bâtir une équipe forte via des formations sont également des axes du plan stratégique sur lesquels s'attèle l'entreprise depuis dix-huit mois .

« Il y a beaucoup à faire, nos clients se plaignent encore. Seulement, nous ne pouvons pas travailler si nous ne sommes pas soutenus par les systèmes bancaires », a signifié le directeur général de Congo Télécom.

De trois mille abonnés, Congo Télécom est passé à treize mille abonnés actuellement. « L'objectif, c'est atteindre au moins quinze mille abonnées internet en illimité d'ici à la fin de l'année. Nous visons trois cent mille abonnés d'ici à cinq ans », a confié Yves Castanou.

Signalons que le chiffre d'affaires de Congo Télécom est concentré sur la vente de l'internet aux opérateurs de téléphonie mobile. Ce qui représente presque 50%. 25% sont apportés par les entreprises et les 25% restants par les particuliers.

Rappelons qu'avant de chuter par la visite des locaux de la direction générale, le directeur général de Congo Télécom a procédé, les 13 et 15 octobre, en présence du ministre des Postes et des Télécommunications, à l'inauguration des agences commerciales de Pointe-Noire et de Brazzaville situé dans l'arrondissement 5, Ouenzé.

« Pour avoir les ressources humaines aguerris, capables de conquérir les marchés dans un secteur concurrentiel, il faudra que les conditions de travail soient améliorées. Je me réjouis que ce soit le cas pour Congo Télécom », a déclaré le ministre des Postes et Télécommunications, assisté par son homologue délégué au Budget, Ludovic Ngatsé.

Opérateur national des télécommunications, Congo Télécom est né de la dissolution de la Société des télécommunications du Congo, elle-même créée après l'éclatement de l'Office national des postes et télécommunications.