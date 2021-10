Cameroun: Contributions exigibles, frais d'examens - On évalue le paiement digital

Chefs d'établissement, responsables d'Apee et opérateurs partenaires du processus réunis par le Minesec vendredi à Douala.

Trois ans après le lancement du paiement par voie digitale des contributions exigibles et frais d'examens au ministère des Enseignements secondaires, le processus a été évalué ce vendredi 15 octobre à Douala. Autour du Minesec, le Pr Pauline Nalova Lyonga, chefs d'établissement scolaires, responsables d'Associations de parents d'élèves et d'enseignants (Apee), et opérateurs partenaires de l'opération (établissements bancaires, de services postaux, entreprises de téléphonie mobile, etc.).

D'emblée, les participants à la rencontre, organisée dans les services du gouverneur du Littoral (représenté pour la circonstance par le Sg de la région), apprendront qu'au cours des trois années écoulées, le Minesec a pu sécuriser plus de 48 milliards de francs grâce à l'option des paiements dématérialisés. Un résultat jugé encourageant au niveau des Enseignements secondaires, où la piste du digital ne sera donc pas abandonnée, loin de là. Il est juste question de corriger les irrégularités enregistrées depuis le lancement du processus.

« Certains chefs d'établissement se sont livrés à des pratiques déviantes. Nous voulons leur rappeler que ces pratiques sont connues, et que Mme le ministre a exigé qu'elles cessent. Que tout le monde paie par voie digitale », a déclaré, au sortir de l'atelier, le chef de la division des Affaires juridiques au Minesec, Léopold Djomnang Tchatchouang.

Afin de repartir sur des bases plus saines, il a été convenu, au cours des assises de vendredi, que le paiement des frais se ferait désormais à partir des terminaux numériques. Autres résolutions prises : proscrire l'installation d'opérateurs partenaires au sein des établissements scolaires ; utiliser le matricule unique généré par le système pour toutes les transactions à faire pour l'élève ; proscrire les intermédiaires dans le processus, notamment les agents financiers des établissements ; procéder au rapprochement systématique des statistiques des paiements entre les établissements scolaires et les opérateurs partenaires ; utiliser les fonds ainsi collectés et redistribués au profit des établissements pour le fonctionnement, le développement et le rayonnement de l'école ; désigner des points focaux dans les établissements, lesquels participeront à la constitution de la base de données en chargeant dès la fin de l'année scolaire les noms des élèves par classe, grâce à un système de login et de mot de passe, etc.