Sénégal: Coronavirus - Sept nouvelles contaminations enregistrées

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait état lundi de sept nouvelles infections de Covid-19 enregistrées au Sénégal au cours des dernières vingt-quatre heures.

"Sur 1.307 tests réalisés, cinq sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,53 %", a indiqué le département chargé de la santé dans son bulletin quotidien sur l'évolution de la pandémie.

Selon ce document, les nouveaux cas de Covid-19 comprennent six contaminations causées par la transmission communautaire et recensées à Dakar (4) et Kolda (2).

Un cas importé de coronavirus a été enregistré à l'aéroport international Blaise-Diagne de Diass, ajoute le bulletin quotidien, selon lequel aucun décès n'a été enregistré.

Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, cinq patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que six cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Depuis le premier cas de Covid-19 signalé sur son territoire, le 2 mars 2020, le Sénégal a recensé 73.873 infections de coronavirus, dont 71.975 guéris. La pandémie a fait 1.871 morts dans le pays.

Vingt-six malades se font soigner, à domicile ou dans les centres de traitement épidémiologique.

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale signale par ailleurs que 1.280.390 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-9.