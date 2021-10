Cameroun: Dette bancaire de la Sonara - Les conditions de remboursement définies

Elles sont contenues dans la convention signée vendredi dernier entre l'Etat du Cameroun et neuf banques locales.

Du nouveau dans le chantier de relance de la Société nationale de raffinage (Sonara). Vendredi dernier, s'est déroulée sous la présidence du ministre des Finances, la cérémonie de signature de la convention de restructuration et de remboursement de la dette bancaire de cette entreprise. C'est que rien n'a plus été pareil après l'incendie de quatre unités de cette raffinerie le 31 mai 2019.

Au lendemain de ce drame, il y a eu arrêt de l'activité de raffinage et la structure s'est retrouvée dans l'incapacité d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses principaux partenaires, notamment les banques et les fournisseurs de pétrole brut (traders). « La Sonara portait un endettement évalué à environ 717 milliards de F dont 284 milliards au titre de la dette bancaire. En plus de la menace qui pesait sur l'approvisionnement du pays en produits pétroliers.

L'insolvabilité de la Sonara faisait courir un risque d'effondrement au système bancaire national, au regard du volume de ses engagements », a indiqué Louis Paul Motaze. Un groupe de travail coordonné par le président de la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic avait alors été mis sur pied pour la restructuration de la dette de la Sonara qui a deux volets : la dette bancaire et la dette envers les traders.

La dette bancaire qui faisait donc l'objet de la cérémonie de vendredi est de 284 milliards de F. Au terme de 10 mois de négociations avec neuf banques dont les principaux arrangeurs sont Afriland First Bank, Cca-Bank et Uba Cameroon, la dette restructurée se décompose comme suit: 261,433 milliards de F comme montant de la transaction pour une durée de remboursement de 10 ans et un taux d'intérêt à 5,5% avec comme sûreté de la lettre de confort de l'Etat du Cameroun et du compte spécial « soutien à la raffinerie ».

Le débiteur ici est la Sonara et le sponsor l'Etat du Cameroun représenté par le ministère des Finances. « La présente restructuration n'entraîne pas la contractualisation d'une dette nouvelle qui viendrait accroître les engagements de la Sonara à ceux de l'Etat. A contrario, elle procède d'un processus de désendettement par consolidation et rééchelonnement des dettes échues et impayées sur le long terme, à des conditions financières plus favorables, grâce au confort apporté par l'Etat du Cameroun », a indiqué Martial Valéry Zang, président du Groupe de travail.

Aussi convient-il de souligner, que cette restructuration est adossée sur le mécanisme du compte spécial ouvert à la Banque centrale dans lequel sont reversées les ressources issues de la ligne de soutien à la raffinerie de 47,88 de F par litre de produits pétroliers consommés à la pompe, en vue d'assurer le remboursement de cette dette. « Cette subvention est collectée par la Scdp et la Sonara. Afin de garantir le fonctionnement optimal de ce compte spécial, j'engage ces deux structures à prendre toutes les mesures nécessaires visant la collecte maximale et le reversement à bonne date des recouvrements », a ajouté le Minfi. Avec cette convention, la Sonara peut de nouveau accéder à des lignes de financements bancaires mais aussi mener sereinement ses activités d'importation de produits pétroliers.