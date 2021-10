Cameroun: A votre santé !

Les invités du chef de l'Etat ont participé, vendredi soir à Yaoundé, à un dîner de bienvenue avant le début de leur périple.

« On a réuni l'une des meilleures équipes de football d'Afrique avec cette délégation ». Les mots sont de Philippe Mbarga Mboa, ministre chargé de mission à la présidence de la République. Celui-ci recevait en effet vendredi dernier à sa résidence à Yaoundé, l'envoyé spécial du chef de l'Etat, le ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, et les membres de sa suite pour le périple entamé samedi à Douala. Comment rester insensible face au parterre de personnalités réunies pour une même cause sous le même toit : Roger Milla, Joseph Antoine Bell, Grégoire Mbida, Samuel Eto'o, Geremi Njitap, Rigobert Song, Alioum Boukar, Ndip Akem, Patrick Mboma, Gaëlle Enganamouit etc ?

Mais également quelques personnalités des médias nationaux et internationaux, à l'instar de Philippe Doucet de Canal plus, et même des influenceurs. Ainsi que des responsables de la Fecafoot, notamment Seidou Mbombo Njoya et Céline Eko. Tous choisis en fonction de leur rôle dans le football camerounais pour accompagner le SGPR et « présenter au monde ce cadeau du président à la jeunesse camerounaise et africaine. Beaucoup de choses sont dites mais peu ont vraiment touché du doigt la réalité », a précisé Philippe Mbarga Mboa. « Dites ce que vous voyez avec les mots qui sont les vôtres pour que le pays soit fier de ses infrastructures », ajoutera-t-il à l'endroit de son audience.

Ferdinand Ngoh Ngoh ira pour sa part encore plus loin dans son mot de bienvenue, en transmettant tout simplement le « merci » du chef de l'Etat à ceux qui ont accepté de se faire les ambassadeurs de l'image du Cameroun. « Vous avez les très sincères remerciements du chef de l'Etat. Nous sommes touchés par votre accompagnement », a déclaré le SGPR, particulièrement ému. Et pour cause, cette CAN a « demandé tellement de sacrifices ». A travers cette mission, le chef de l'Etat a demandé de « vérifier l'état d'avancement des préparatifs. Il y aura certainement des réglages à faire et nous y veillerons », a promis l'envoyé spécial du président de la République.

Sensibles à ces marques de considération, les anciennes gloires du football camerounais ont pris la parole, par la voix de Joseph Antoine Bell, pour « accepter » les remerciements du premier sportif national et surtout, exprimer leur satisfaction d'être mis à contribution pour le rayonnement du pays. « Nous sommes contents et fiers de savoir que le chef de l'Etat a pensé à nous. Le football est un sport d'équipe. Ce match, nous le gagnerons donc tous », a répondu l'ancien gardien de but. Pour Philippe Doucet, ce tournoi est clairement « une chance historique de replacer la CAN comme une grande réussite populaire. Je crois réellement que ce sera une CAN exceptionnelle car le Cameroun va remplir tous ses stades et ça, on ne l'avait plus vu depuis longtemps ». Espérons que cette prédiction se réalise. Le Cameroun entend en tout cas tout faire pour.