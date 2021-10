Sénégal: Saint Louis - Le DG de la SONES et le Directeur régional de la SEN'EAU donnent des assurances concernant la problématique de l'eau à Goxu Mbacc

Longtemps confrontées à un problème de manque d'eau criard qui a duré plusieurs mois, les populations du quartier de Goxu Mbacc dans la Langue de Barbarie peuvent bientôt désormais pousser un ouf de soulagement au terme de cette visite que leur ont accordé le Directeur général de la SONES, Charles Fall, et le Directeur régional de la Sen'Eau de Saint-Louis, en l'occurrence Ibrahima Marina Sall.

Sur invitation de l'apériste Babacar Gaye, Administrateur du Fonds de Développement des Transports Terrestres et natif de la Langue de Barbarie et en présence des notables et acteurs de la pêche, les responsables en charge de l'eau, après avoir prêté une oreille attentive aux différentes complaintes des populations liées à la distribution correcte du liquide précieux au niveau de Gokhou Mbathie, ontpris l'engagement d'améliorer l'alimentation en eau au niveau de ce quartier.

Les perturbations répétitives notées depuis longtemps dans la distribution d'eau au niveau du quartier de Goxu Mbacc et dans plusieurs autres quartiers de la ville tricentenaire ne laissent pas indifférents les responsables en charge de l'eau, en l'occurrence le Directeur général de la SONES et le Directeur régional de la Sen'Eau qui ont fait le déplacement sur les lieux pour constater ces désagréments. I

nterrogé sur la question, le Directeur régional de la Sen'Eau a fait savoir que la principale cause de cette perturbation est que la production ne satisfait plus actuellement la demande à Goxu Mbacc mais aussi dans tous les quartiers de Saint-Louis. "Nous comptons augmenter le nombre de citernes d'eau dans ce quartier afin d'atténuer la souffrance des populations. Le but visé est d'alimenter les populations en eau très tôt la nuit", a soutenu Ibrahima Marina Sall tout en exprimant sa volonté d'accorder aux populations des moratoires par rapport aux factures.

Pour sa part, le Directeur général de la SONES, Charles Fall, s'est excusé auprès des populations pour les désagréments causés dans la distribution de l'eau qui, selon lui, ne sont dus qu'à une forte demande par rapport à la capacité de production existante.

"Le gouvernement du Sénégal a très tôt pris des dispositions pour la construction d'une nouvelle usine d'eau d'une capacité de 12000 m³ extensible à 15000 m3 à Saint-Louis, dont les travaux ont démarré pour une durée estimée à 24 mois", a-t-il expliqué. Il a aussi informé que près de 50 km d'extension de nouveau réseau ont été réalisés et près de 1500 nouveaux branchements sociaux effectués par année. Ce qui a porté à 35000 le nombre de clients à Saint-Louis.