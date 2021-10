Algérie: Mawlid Ennabaoui - Accessoires de décoration personnalisés pour une célébration moderne

Alger — La fête du Mawlid Ennabaoui célébrée habituellement par les familles algériennes dans la tradition populaire portera cette année une empreinte moderne avec notamment l'apparition sur le marché d'"accessoires de décoration personnalisés vendus sur commande" conférant ainsi, un cachet différent des précédents, à cet événement religieux.

La célébration de cette fête religieuse en Algérie, diffère d'une région à une autre, le dénominateur commun étant d'évoquer dans une ambiance purement spirituelle, les valeurs et les qualités morales de notre Prophète (QSSSL).

Cependant, certains aspects différents à ceux auxquels se sont habituées les familles algériennes commencent, récemment, à se manifester.

Les femmes s'intéressent, de plus en plus, à l'aspect esthétique de leurs préparations pour cette nuit, en commençant, quelques jours à l'avance, à chercher tout ce qui est nouveau et approprié à cette occasion.

Parmi les nouveautés du Mawlid pour cette année, a-t-on constaté, des décorations et des accessoires "personnalisés" dont des croissants multicolores sur lesquels est gravé le nom du Prophète Mohamed ou encore l'expression "Mawlid Nabaoui Charif".

Des mouchoirs en papiers "tendance" circulent également sur le marché, lesquelles sont destinés à orner les tables des familles algériennes lors du Mawlid.

De nombreux artisans, comme les propriétaires d'imprimeries forex, ont profité de l'occasion du Mawlid Ennabaoui pour promouvoir, via Facebook et Instagram, notamment, une variété de décorations dédiées à cette occasion, tandis que d'autres associations actives dans le domaine de la formation culinaire ont procédé à des "offres alléchantes" aux ateliers de formation des plats traditionnels.

Incontournable objet de décor en cette fête religieuse en plus de la lanterne (Fanous), la bougie différemment appréciée se décline sous différents aspects, traditionnelles, parfumées, voire personnalisées.

Employée dans le secteur de l'enseignement, Mme Leila veille à faire de la soirée du Mawlid Ennabaoui un mémorable moment familial, en perpétuant les traditions du henné entre autres traditions et rituels".

Pour Fatima d'Alger toute nouveauté est la bienvenue en cette occasion exceptionnelle où la concurrence se fait de plus en plus rude, notamment via les réseaux sociaux, l'occasion étant pour les influenceurs de glaner le plus de "vues", à travers les idées de décor proposées à leurs followers.

Ainsi, des ateliers et sessions de fabrication d'accessoires et d'objets décoratifs ont été lancés récemment via l'espace bleu. Les chaînes Youtube n'ont eu de cesse de diffuser des vidéos sur des dressements de tables de la soirée de la veille du Mawlid Ennabawi, en sus des différentes recettes du dessert "Tamina".

La présentation de la table diffusée par ces chaînes Youtube avec plusieurs nouveaux décors et accessoires est désormais une préoccupation de plusieurs abonnées ce qui permet à chaque fois de revitaliser le marché de ce commerce et de se concrétiser avec la célébration de ces occasions.

== Des formes de célébration du Mawlid Ennabawi "très créatives" ==

Dans une déclaration à l'APS, le cadre au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et professeur à l'université d'Alger, Dr. Mohamed Idir Mechnane, a fait savoir, à ce propos, que la célébration de la fête du Mawlid Ennabawi reflète l'amour et l'attachement à notre Prophète, ajoutant que la société algérienne a toujours célébré cette fête à l'instar de toutes les sociétés musulmanes, car étant le titre d'un amour profond qui ne peut être touché.

Il est connu que les formes de célébration de cette fête ont toujours fait l'objet de créativité des sociétés, a-t-il poursuivi, insistant sur l'impératif de renforcer le principe de créativité tout en luttant contre "la bid'a (innovation dans le domaine religieux)" qui est contraire aux principes et aux valeurs de la Chariaa.

Le rassemblement des membres de la famille à l'occasion de la Fête du Mawlid Ennabawi et leur volonté à saisir cette occasion afin de renforcer les valeurs de droit, de bonté et de beauté au sein de la famille à travers un tableau dressé par les enfants où les artisans, n'est autre que la glorification du Prophète Mohamed (QSSLl) et l'ancrage de son amour chez les enfants, en sus de la liaison entre les significations spirituelles et celles de la vie quotidienne".

"La base spirituelle de ces contributions et leurs objectifs resteront comme une alternative, qui peut être utilisée pour faire face à d'autres mauvais comportements associés à cette occasion religieuse, et qui sont en contradiction avec leurs valeurs, notamment les pétards, le gaspillage et l'extravagance dans tous les aspects de la célébration", a indiqué M.Mechnane, ajoutant à cet égard, que les contributions des artisans doivent constituer une valeur ajoutée pour les pratiques et les comportements positifs qu'il faut généraliser auprès de la famille et de tous les membres de la société".

Pour sa part, Dr. Ismail Moussa, professeur de jurisprudence islamique, a affirmé que les manifestations de la célébration de la naissance du prophète diffèrent d'un pays à l'autre, et toutes se rencontrent autour du prophète (QSSL) et reflètent les sentiments d'amour et d'attachement à lui.

Habituellement, les gens dans de telles occasions, s'échangent divers cadeaux et se rencontrent autours d'une table pour rassembler toutes les générations (les jeunes et les adultes), et c'est une occasion aussi de surmonter les différences et de tourner la page de toutes les rancunes et les haines.

Ce que font les familles en terme de décorations et d'accessoires à l'occasion du Mawlid Ennabaoui et les efforts fournis par les mères de familles pour décorer les plats savoureux préparés à l'occasion ou la diversification des cadeaux et des vêtements traditionnels ou autres accessoires propagés aujourd'hui dans de tels événements religieux, ce n'est qu'une manière d'exprimer la joie et le plaisir, et qui n'a rien à voir avec le culte et religieusement parlant, les traditions qui ne violent pas les dispositions de la charia sont autorisées, a précisé le même orateur.