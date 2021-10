Algérie: Visite de l'ambassadrice du Danemark à Ghardaïa - Les opportunités d'investissement mises en avant

Ghardaia — Les opportunités d'affaires et d'investissement qu'offre la région de Ghardaïa dans les secteurs de l'agriculture, l'agroalimentaire, le tourisme et les énergies renouvelables, ont été mises en avant lundi à l'occasion d'une visite de travail et de prospection de l'ambassadrice du royaume du Danemark à Alger, Mme Vanessa Vega Saenz, à Ghardaia (600 km au sud d'Alger).

Accompagnée de son conseiller aux affaires économiques, l'ambassadrice du Danemark à Alger s'est montrée fort intéressée par les atouts et les potentialités qu'offre la wilaya de Ghardaïa dans les domaines de l'agriculture, le tourisme et les énergies renouvelables, suite à une rencontre tenue avec les membres de la Chambre du commerce et de l'industrie "CCI-M'zab" et les opérateurs économiques de la wilaya.

S'exprimant à l'APS au terme de cette réunion, l'ambassadrice du Danemark a affirmé que les relations d'amitié unissant l'Algérie et son pays sont appelées à devenir "plus concrètes" sur le terrain dans divers domaines, particulièrement en matière d'industrie pharmaceutique, en plus d'exploiter les opportunités existantes en Algérie en matière d'agriculture, d'énergies renouvelables et de recyclage des déchets.

Plusieurs sociétés Danoises sont intéressées par l'investissement en Algérie, notamment dans le domaine industriel et agricole, créant ainsi des opportunités de travail et d'échange d'expertises et de savoir-faire pour augmenter la production et la productivité, a relevé la diplomate, assurant que le Danemark "encouragera ces sociétés à investir en Algérie".

Auparavant, la diplomate Danoise s'est entretenue au siège de la wilaya avec le wali de Ghardaia, Boualem Amrani, sur les possibilités de développer des relations économiques entre les deux pays et de promouvoir la destination Ghardaia comme zone touristique par excellence, ainsi que la promotion des énergies renouvelables.

Des visites de périmètres agricoles dans la région de Métlili ainsi que de sites touristiques sont programmées pour la délégation diplomatique danoise au terme de cette visite de prospection dans la région, signale-t-on.