Algérie: Laghouat/Mawlid - El-Miloudia, une tradition séculaire jalousement préservée

Laghouat — Les habitants de la wilaya de Laghouat célèbrent dans la ferveur et dans une tradition séculaire et jalousement préservée, à travers ce qu'ils appellent "El-Miloudia", la fête du Mawlid Ennaboui Echarrif (naissance du Prophète Mohamed QSSSL).

Après deux années d'interruption imposée par la pandémie du Covid-19, cette célébration, socio-religieuse de Miloudia revient de plus belle, notamment dans les mosquées, avec l'entame d'un riche programme dès le premier jour du mois lunaire de Rabie El-Awel, plus précisément juste après la prière du Maghreb, explique Cheikh Lakhdar Abdelhafidhi, imam de la mosquée "M'barek El-Mili" au chef lieu de wilaya de Laghouat.

Le programme en question comprend des cours religieux sur la Sira (conduite) du prophète Mohamed (QSSSL), des chants religieux et panégyriques, dont la célèbre "Bourda" de l'Imam El-Bassiri qui est reprise en chœur par les enfants dans une ambiance empreinte à la fois d'enseignement et d'ancrage de la célébration de cet évènement religieux, en plus de l'organisation de concours sur des thèmes religieux et spirituels sanctionnés par une remise de prix aux lauréats lors de la veillée du Mawlid Ennabaoui.

El-Miloudia est aussi l'occasion d'échanges de visites et de vœux entre les familles, les voisins, les proches et les amis, avec des séances de lectures de versets du Saint Coran, suivies de rencontres conviviales agrémentées de thé, fruits secs et gâteaux traditionnels, pour fêter en communion la célébration de l'anniversaire du sceau des prophètes et des messagers.

La célébration atteint son paroxysme la veille du 12ème jour du mois lunaire de Rabie El-Awel, avec un délicieux et copieux plat traditionnel à savoir Couscous traditionnel garni de viande d'agneau autour duquel se rassemble la grande famille, proches et amis, ponctué de gâteaux traditionnels.

Les lieux sont également encensés, à cette occasion, de "Bkhor" confectionnés traditionnellement par des mains savantes et brulés dans un large brasero installée devant la maison, sans compter la disposition de nombreuses bougies et cierges allumées (de coutume selon le nombre des membres de la famille) aux quatre coins de la maison, a expliqué Abdelhafidhi.

La question de la disposition des bougies est chargée d'une symbolique selon laquelle le Prophète Mohamed (QSSSL) est venu illuminer le monde et lui transmettre le message divin devant rayonner sur tout l'univers, a expliqué l'imam de la mosquée "M'barek El-Mili" se référent au verset du saint Coran "nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les univers".