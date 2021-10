Algérie: Covid-19 - Levée totale du confinement à domicile à compter de mercredi

Alger — Le confinement partiel à domicile, actuellement applicable dans vingt trois wilayas, sera levé totalement à compter de mercredi, indique lundi un communiqué des services du Premier ministre.

"En application des instructions de Monsieur le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et l'autorité sanitaire, le Premier ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahmane a décidé des mesures à mettre en œuvre au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (COVID-19)", souligne le communiqué.

Selon la même source, ces mesures s'inscrivent " toujours dans l'objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus (COVID-19)" et "visent, au regard de la situation épidémiologique, à alléger le dispositif actuel de protection et de prévention".

Le communiqué précise, à ce titre, que ces mesures "sont prévues pour une période de vingt et un (21) jours et prennent effet à compter du mercredi 20 octobre 2021.

Il s'agit d'abord, en matière de confinement partiel à domicile, de "la levée de la mesure de confinement partiel à domicile actuellement applicable dans les vingt trois (23) wilayas concernées".

En matière d'activités sociales et économiques, le communiqué fait état de "la reconduction des mesures applicables aux marchés ordinaires et aux marchés hebdomadaires se rapportant au renforcement du dispositif de contrôle par les services compétents afin de s'assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants".

La mesure relative au retrait définitif de l'autorisation d'exercice de l'activité pour les salles des fêtes qui enfreignent l'interdiction en vigueur est également reconduite.

Le Gouvernement rappelle, dans ce contexte, que "la levée de la mesure de confinement partiel à domicile sur l'ensemble du territoire national, consécutivement à la diminution des cas de contamination enregistrée ces derniers jours, ne signifie pas pour autant que le risque soit totalement écarté et qu'elle ne doit pas conduire au relâchement de la vigilance de la part des citoyens".

"Bien au contraire, la levée de la mesure de confinement doit inciter à soutenir cette tendance à la baisse du taux d'incidence de l'épidémie, mais à condition que les citoyens poursuivent, de manière rigoureuse, le respect des gestes barrières ainsi que l'application des différents protocoles sanitaires adoptés par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et dédiés aux différentes activités économiques, commerciales et sociales", a-t-il affirmé.

Le Gouvernement insiste, à ce titre, sur "l'importance de la vaccination qui ne connait pas encore le rythme et la dynamique souhaités, alors qu'elle constitue le meilleur moyen de prévention et de protection des citoyens et de la société en général".

Il réitère, à l'occasion, ses appels en direction des citoyennes et des citoyens non encore vaccinés à l'effet de "participer massivement aux campagnes de vaccination qui se poursuivent à travers le territoire national et ce, dans l'objectif de prémunir nos concitoyens de la gravité des effets de cette pandémie".