Algérie: Le pays a réalisé d'importants acquis en matière de sécurité alimentaire

Alger — Le ministre de l'Agriculture et développement rural, Abdelhamid Hamdani a affirmé, lundi à Alger, que l'Algérie avait réalisé "des acquis importants" en matière de sécurité alimentaire, relevant que son secteur est devenu "la locomotive du développement économique et social".

L'Algérie a réussi à atteindre la première place en Afrique en matière de sécurité alimentaire selon le classement du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, a fait savoir M. Hamdani dans une allocution prononcée lors de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation tenue au Palais des expositions.

Le ministre a souligné que son secteur œuvrait à la multiplication de ces acquis, notamment à travers la mise en œuvre de la feuille de route à l'horizon 2020-2024.

Cette feuille de route vise le développement de la production agricole à travers l'expansion des surfaces irriguées, l'amélioration des niveaux de rentabilité, l'exploitation rationnelle des terres agricoles et la promotion des zones steppiques, outre l'intégration des connaissances et la numérisation des programmes de développement sectoriel.

Le programme du secteur de l'Agriculture vise la promotion de l'investissement dans le Sud, notamment en ce qui concerne les récoltes de colza et de maïs, en sus du blé dur dans les régions concernées.

M.Hamdani a rappelé, en outre, que le secteur de l'Agriculture constituait 12,4% du produit intérieur brut (PIB), soit plus de 25 Mds USD et garantissait plus de 2,6 postes d'emploi permanents.

Après avoir rappelé la conjoncture socioéconomique due à la pandémie du covid-19, le ministre a loué les efforts des agriculteurs et des éleveurs, ajoutant que "le pays n'a enregistré aucune pénurie tout au long de la pandémie".

Pour rappel, la cérémonie de célébration de la journée mondiale de l'alimentation s'est déroulée en présence des ministres de l'Environnement, Samia Moualfi, de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, de la Pêche et des Produits halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane et de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane ainsi que la Représentante de l'Organisation des Nations-unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) en Algérie, Irina Kouplevatskaya-Buttoud.