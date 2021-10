Algérie: Cancer du sein - La SNTF organise mercredi la 1ère édition du "Train rose"

Alger — La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) organise mercredi, en collaboration avec l'association nationale El Badr d'aide aux malades atteints de cancer, la 1ère édition du "Train rose" de sensibilisation sur le cancer du sein, indique lundi un communiqué de l'entreprise publique.

Organisée à l'occasion du mois mondial de sensibilisation et d'information sur le cancer du sein, les bénévoles de l'association El Badr emprunteront le train Alger-Oran, en aller-retour, pour "informer les voyageurs sur les comportements positifs à adopter pour faire face à cette maladie, notamment en matière de prévention et de dépistage", précise la même source.

Une journée de sensibilisation est, en outre, prévue jeudi au niveau des gares d'Agha (Alger), Blida, Boumerdes, Oran et Annaba, ajoute le communiqué, expliquant que cet évènement a pour objectif la "sensibilisation des usagers de train ainsi que le personnel de la SNTF sur le cancer du sein et les moyens de dépistage précoce", à travers notamment la distribution de dépliants et autres supports de communication et l'organisation d'ateliers de dépistage.

"La SNTF, à travers cette collaboration, réitère son engagement envers les citoyens dans la lutte anti-cancer, la prévention de la santé de nos concitoyens et la promotion de toute activité ou initiative visant au changement positif et à l'amélioration de la santé publique", indique l'entreprise publique.

Le cancer du sein arrive en tête de liste des types de cancer prévalant en Algérie, avec plus de 14.000 nouveaux cas enregistrés chaque année, dont un taux important apparaît avant l'âge de 40 ans, contrairement aux pays occidentaux où le cancer du sein apparaît après l'âge de 60 ans et plus, selon les données du Fichier national du cancer.