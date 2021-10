Afrique: CAF-C1 et C2 - Maniema Union fait douter Mamelodi Sundowns, DCMP dompte AS Kigali

Deux des quatre clubs congolais engagés en compétitions africaines interclubs, Maniema Union de Kindu et Daring Club Motema Pembe (DCMP), ont joué le 17 octobre, respectivement à Kinshasa et Kigali au Rwanda.

L'AS Maniema Union de Kindu accueillait, au stade des Martyrs de Kinshasa, le mythique club sud-africain Mamelodi Sundowns de Pretoria pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions. Deux buts partout, c'est le résultat de cette rencontre très intense dans l'engagement physique et tactique. Themba Zwana a ouvert la marque dès la 7e mn de jeu sur penalty, concrétisant la domination des « Brésiliens » d'Afrique du Sud dans le premier quart d'heure. Rodrigue Kitwa Kalowa a égalisé pour les joueurs du coach Dauda Lupembe à la 35e mn.

Mais les joueurs de Mamelodi Sundowns, bien plus entreprenants au cours de cette partie, ont repris l'avantage au score à la 84e mn, par Themba Zwane à nouveau (auteur d'un doublé), à la conclusion d'une jolie combinaison au cœur de la surface de Maniema Union avec une défense visiblement plombée par cette action.

Il était écrit que Maniema Union ne perdra pas à domicile, même face à l'ogre Mamelodi Sundowns. Entré en jeu à la place de Denis Likwela en seconde période, Tena Mutuila a hérité d'une balle, avant de décocher une frappe lourde en dehors de la surface de réparation, hors de portée du gardien ougandais Denis Onyango de Sundowns, ramenant les deux équipes à égalité à la 89e mn de jeu.

« Je reste sur ma soif. Au regard de ce qui s'est passé sur le terrain, il y avait de la place pour faire mieux. Je félicite l'équipe qui a joué son jeu et nous avons fait de même en jouant en contre. Nous prenons des buts qui étaient évitables mais ce sont des erreurs de jeunesse », a déclaré l'entraîneur Dauda Lupembe des Unionistes de Kindu à la fin de la partie. Pour sa part, le coach Khulani Mokwena de Mamelodi Sundowns a indiqué : « Nous avons marqué en premier et nous avons contrôlé le match.

Le premier but adverse, il y a une faute sur notre défenseur, un peu pareil pour le deuxième but. Nous savions que c'était une bonne équipe après avoir analysé leurs précédents matchs au premier tour, face à V.Club et Renaissance. Nous ferons de même pour ce match également et nous allons nous préparer en conséquence pour la prochaine manche. Nous n'avons pas gagné, mais cela ne nous affecte nullement ».

Notons que pour cette rencontre, l'entraîneur Dauda Lupembe a placé Brudel Efonge dans les perches, et dans le champ, Junior Mohuta, Mbiyeye Bisamuna, Rodrigue Kitwa, Denis Likwela, Max Mpia Nzengeli, Michael Wango Mbabu, Taboria Simete, Steve Ebuela, Kayembe Mujanay et Lema. Le match retour est prévu pour le 24 octobre à Pretoria.

Alors que Maniema Union évitait la défaite à domicile, le DCMP est allé dompter la formation d'AS Kigali, au stade Nyamirambo de la capitale rwandaise, par deux buts à un, en match du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Les buts des Immaculés de Kinshasa ont été inscrit par l'ailier William Likuta Luezi dès la 9e mn sur une passe de Kasereka, et par Katy Katolondji à la 45e mn, juste avant la pause, d'une tête piquée sur un corner botté par William Likuta Luezi. Les joueurs du coach belgo-congolais André Alain Landeut ont tenu jusqu'à la 69e mn avec la réduction du score d'AS Kigali sur une magnifique balle arrêtée de Pierrot Kwizera.

Pour cette rencontre, le onze de départ du DCMP s'est composé du gardien de but Kamalanduaku Kama, et dans le champ, de Peter Ikoyo Iyembe, Enoch Mangindula, Apianom Kasereka, Christian Sundi, Mbomba Motu Desi, Kayembe Ndotoni, Kimvuidi Karim, Willima Likuta Luezi, Jonathan Ikangalombo et Katulondi Kati. Le match retour est programmé pour le 24 octobre au stade des Martyrs de Kinshasa et pourrait être une formalité à remplir pour le club dirigé par Vidye Tshimanga, à moins d'une hécatombe.