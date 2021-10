Congo-Brazzaville: Action philanthropique - Maurice Mavoungou remet des fournitures scolaires aux élèves de sa circonscription

Une cérémonie de solidarité à l'endroit des élèves de la troisième circonscription Lumumba, à Pointe-Noire, a été organisée le 17 octobre par le député Maurice Mavoungou qui avait à ses côtés Victor Beli, son suppléant.

Quatre établissements scolaires publics, à savoir l'école primaire Lien-Athanase-Dambou, Charles-Minyngou, le collège Kwame-Nkrumah et le lycée technique de l'OCH ont reçu du matériel didactique afin de démarrer dans de bonnes conditions l'année scolaire 2021-2022. Par ailleurs, près de quatre cents responsables de famille, de ménage et des parents défavorisés des comités de quartier 110, 111, 112, 115 ont reçu un soutien financier afin de faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants.

Pour être en phase avec les mesures barrières édictées par les autorités du pays, cette action a été faite de manière rotative à l'école primaire Lien-Athanase-Dambou et à la permanence du député Maurice Mavoungou. « Nous savons que vous n'avez pas beaucoup de ressources pour assurer la rentrée scolaire de vos enfants, c'est pourquoi nous avons initié cette activité pour vous soutenir. Seulement, nous n'avons choisi que les concitoyens qui se sont fait enrôler sur les listes électorales et qui ont leur carte d'électeur car nous n'allons pas continuer à soutenir ceux qui n'accomplissent pas leur devoir civique, celui de voter. Et progressivement, ceux qui n'ont pas leur carte d'électeur vont disparaître de notre champ d'action » a-t-il dit, en s'adressant aux habitants de sa circonscription.

A l'endroit des responsables des établissements publics, il a jouté: « Par cette action, nous avons voulu marquer notre solidarité à ce que vous faites parce que l'école, c'est elle qui prépare les générations futures. Nous sommes les héritiers de nos parents, de nos grands-parents, nous devons donc nous préoccuper de la postérité. Si on ne le fait pas, on va condamner les autres à être plus malheureux que nous ». Ce geste de cœur et d'amour a été salué par Félicité Berthe Bamomeka, directrice, vague A de Lien-Athanase-Dambou et sa collègue de la vague B, Elisabeth Missou, qui ont remercié vivement le généreux donateur.

A la fin de l'activité, le député Maurice Mavoungou a partagé à l'assistance la réflexion de l'écrivain français, Edmond Abou, à savoir : « Nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront ».