Congo-Brazzaville: Solidarité - Des kits scolaires pour les élèves de Banga Cayo

Le Rotary club Pointe-Noire Ndjindji a récemment fait un don de kits scolaires aux élèves de l'école primaire de Banga Cayo, dans la sous-préfecture de Tchiamba-Nzassi. Le geste a été accompli en présence de Serges Bouiti Viaudo, président de cette association.

Pour permettre aux parents d'alléger leurs dépenses et aux élèves d'avoir accès à des outils nécessaires pour bien démarrer l'année scolaire, le Rotary club Pointe-Noire Ndjindji a fait un don de kits scolaires aux cent cinquante élèves de l'école primaire de Banga Cayo. Le contenu de chaque kit, composé des cahiers, stylos, règles, crayons de couleur et un cartable adapté aux besoins spécifiques de chaque classe, a été soigneusement choisi par les Rotariens.

La distribution a permis à tous les bénéficiaires d'être équipés et de bien commencer l'année scolaire. Le secrétaire général de ce club, Maxim Guenin, a donné le sens de cette action, dont le but a été de favoriser l'éducation. « En venant en aide à la population vivant dans des lieux reculés, qui peut parfois manquer d'équipements scolaires, nous contribuons à l'éducation et Banga Cayo est un choix qui a été fait par le comité du club », a-t-il renchéri.

Dans son mot de circonstance, Serges Bouiti Viaudo a indiqué que parmi les axes d'intervention du Rotary club Pointe-Noire Ndjindji figurent en bonne place l'alphabétisation et l'éducation de base. D'où ce geste à l'endroit des enfants de Banga Cayo. « Nous sommes des parents d'élèves et nous savons qu'à la rentrée scolaire les choses sont souvent difficiles, notamment dans les villages. La raison d'être du Rotary est de servir les autres, et cette année notre slogan est servir pour changer des vies », a-t-il dit.

Emu par le geste, Ghislain Patrice Nguirangoye, directeur de l'école primaire de Banga Cayo, au nom de tous les élèves, a remercié le Rotary club Pointe-Noire Ndjindji pour cet acte de bienfaisance avant de faire appel à la générosité de tous à l'égard des enfants.