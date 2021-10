Cote d'Ivoire: Abobo/Maouloud 2021 - Kandia Camara invite les fidèles musulmans à copier l'exemple du Prophète Mahomet

La communauté musulmane d'Abobo à l'instar de celle de la Côte d'Ivoire a célébré dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 octobre 2021, le Maouloud, marquant la naissance du Prophète Mahomet.

La ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, par ailleurs, maire de la commune d'Abobo, a invité les fidèles musulmans de sa circonscription et par ricochet ceux de toute la Côte d'Ivoire à copier l'exemple du Prophète Mahomet, en étant des vecteurs de réconciliation, de pardon, de paix et de cohésion sociale.

Elle a fait cette exhortation à l'occasion de la commémoration de la 20è édition du maouloud organisée par la communauté musulmane d'Abobo Banco1. « Tout musulman doit chercher à ressembler au Prophète Mahomet. Et au-delà, nous demandons que tous les Ivoiriens s'inspirent de sa vie, qu'ils soient des artisans de paix, de cohésion sociale, de partage et du vivre ensemble », a exhorté Kandia Camara, souhaitant que toutes les prières qui seront faites au cours de cette nuit sur l'ensemble du territoire national soient exhaussées par le tout puissant Allah.

Le maire de la commune d'Abobo a, par ailleurs invité les guides religieux et l'ensemble des fidèles musulmans à formuler des prières pour le Président de la République, Alassane Ouattara, afin que Dieu lui donne la santé, la longévité et l'inspiration divine pour conduire la Côte d'Ivoire vers des lendemains meilleurs.

Mais avant, l'imam Cheick Souffi Mamoud Sanogo, a rappelé que le Prophète Mahomet est le dernier maillon de la chaîne des Prophètes que Dieu a envoyé sur la terre. Selon lui, le Prophète a été décoré par le Coran à titre vivant comme le recommande l'islam. « La vie est si éphémère qu'un jour de plus dans notre vie est un jour de moins », a expliqué le guide religieux. « Ensemble partageons nos qualités et ensemble corrigeons nos imperfections », a-t-il conseillé.

A l'en croire, le Prophète Mahomet était un homme de paix et un faiseur de paix, un modèle de bon voisinage et de cohésion sociale. « C'est le catalogue des bonnes mœurs. On ne peut pas appartenir à la communauté du Prophète Mahomet et être un voisin méchant et surtout ne pas aimer les gens de d'autres confessions religieuses. On ne peut pas appartenir à l'Islam et ne pas réconcilier nos cœurs », a conseillé l'imam. Aussi, a-t-il invité les uns et les autres à faire la démarcation entre l'Islam et le terrorisme.

A noter qu'une minute de prières a été observée pour le repos des âmes des anciens Premier ministres, Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko (ex maire d'Abobo).