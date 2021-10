Cote d'Ivoire: Clôture du colloque du Pdci-Rda - Henri Konan Bédié annonce de grands changements

Henri Konan Bédié a clos les festivités des 75 ans de son parti. Cette cérémonie de clôture s'est déroulée ce lundi 18 octobre 2021, au siège dudit parti, à Abidjan-Cocody.

Dans sa vision de remobiliser toutes les composantes de son parti pour relever les grands défis qui attendent sa structure politique, le président du Pdci-Rda, saisissant l'occasion de la clôture du 3è colloque de son parti, a annoncé à ses militants de grands changements.

Ces nouvelles orientations visent à impliquer et responsabiliser davantage l'important vivier de cadres compétents et de jeunes dynamiques dans toutes les instances de décisions de son parti, à améliorer et renforcer la démocratie interne. Mieux, capitaliser et valoriser les nombreuses ressources et moyens dont dispose le Pdci-Rda pour assurer et pérenniser son autonomie financière. Ainsi, dans les prochaines semaines, après avoir pris connaissance des résultats du colloque, il procédera à la mise en place de nouveaux instruments.

Il s'agit d'abord, de la création d'un Comité de développement durable et culturel. Ce comité sera un organe de conseils, de propositions et d'informations en matière économique, sociale, environnementale et culturelle.

Cet organe recueillera dans ses domaines de compétences toutes les informations et données, les analysera et les restituera aux instances et au président du parti, sous forme de rapports, de notes de synthèse, de statistiques, de publications, de conférences ou séances de formations ciblées.

Ensuite, le président Bédié mettra en place une grande Cellule de coordination de la communication qui sera chargée, désormais, de l'ingénierie, de la stratégie de communication et de marketing ainsi que du président du parti. Elle coordonnera la conception des stratégies par axe de communication, concevra les solutions et moyens de mise en œuvre.

La cellule élaborera les plans d'actions et programmes d'activités associés et assurera la coordination du suivi de mise en œuvre des activités de chaque axe stratégique de communication pour l'amélioration de l'image du parti.

Aussi, un Conseil de surveillance animera la concertation entre les différentes institutions internes, cordonnera et assurera le suivi des activités des différentes structures mises en place. Enfin, il procédera également à un réaménagement du Secrétariat exécutif pour mieux adapter ses missions à la nouvelle organisation qui se met, ainsi, progressivement en place au sein de sa formation politique.

« Ces dispositifs constituent, désormais, les nouveaux instruments d'une action politique coordonnée du Pdci-Rda. Ces instruments sont des composantes, chacun dans leur domaine, de la mise en œuvre d'une stratégie partagée par tous. Ce sont des éléments constitutifs d'une équipe solidaire qui travaille en synergie pour faire triompher notre grand parti le Pdci-Rda dans les nouvelles batailles qui nous attendent », a indiqué le président du Pdci-Rda. Et de lancer un appel à la mobilisation des militants en ces termes : « C'est ensemble, dans une unité d'actions concertées et complémentaires, que nous allons faire gagner le Pdci-Rda. »

Le Pdci-Rda en congrès en 2022

Dans la même dynamique de donner une nouvelle orientation à sa formation politique, le Sphinx de Daoukro a annoncé la convocation bientôt d'une réunion du Bureau politique en vue de projeter la convocation d'un Congrès ordinaire courant 2022.

A l'en croire, ce congrès s'avère nécessaire pour insuffler un nouvel élan à la bonne marche de son mouvement politique. Pour Henri Konan Bédié, le Pdci-Rda, parti avant-gardiste, a l'impérieux devoir de se donner les moyens d'approfondir les contours du projet de la réconciliation par un dialogue inclusif, en vue d'adopter une démarche rigoureuse et efficiente. C'est pourquoi dès cette semaine, le président Henri Konan Bédié prendra une décision portant nomination d'un Conseiller spécial en charge de cette question « d'une extrême importance. »

Selon l'ancien Chef de l'Etat, « s'il est vrai que les grandes victoires sont le fruit d'une organisation et des ressources adéquates, il est aussi vrai que la détermination et la solidarité sont des facteurs clés du succès ».

C'est pour cela qu'il a lancé un appel à la cohésion, au dialogue et à la solidarité dans toutes les actions internes et externes de ses militants. « Avec vous, je veux apporter ma contribution pour transformer, de nouveau, ensemble, la Côte d'Ivoire comme nous l'avons réalisé autour du Président Félix Houphouët-Boigny. Vous pouvez compter sur moi pour donner toute mon énergie à la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère à laquelle nous rêvons tous », a-t-il conclu.

Au nom des délégués du Pdci-Rda, Raoul Aby a affirmé que ce colloque va permettre au parti d'espérer d'un lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire. « Que dis-je, d'espérer un lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire parce que le Pdci-Rda revient bientôt ».

Les résultats du colloque ont été restitués par le président du comité scientifique, Ezan Akélé. Soulignons qu'une motion de soutien aux actions du président Henri Konan Bédié a été lue par la députée Yasmina Ouégnin. Le colloque des 75 ans du Pdci-Rda placé sous la présidence d'Henri Konan Bédié a réuni toutes les instances du parti.

Les vice-présidents, les secrétaires exécutifs, les inspecteurs, le comité des sages, les délégués, le Bureau politique, les élus et cadres, jeunes et femmes ont répondu nombreux à l'appel du parti. La messe anniversaire de naissance du Président Félix Houphouët-Boigny à l'Eglise Saint Jean de Cocody a mis fin à la célébration des 75 ans du Pdci-Rda.