Afrique: Seko Fofana - A-t-il subi des pressions pour mettre entre parenthèse la sélection ivoirienne ?

Joueur le plus en forme en ce moment du côté du Racing Club de Lens, Seko Fofana ne joue pas avec les Eléphants.

En effet, le milieu de terrain ivoirien a décidé de ne plus jouer en sélection temporairement alors que la Côte d'Ivoire jouera la CAN en janvier prochain et est actuellement engagé dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

A-t-il reçu des pressions de la part des dirigeants de Lens ? Non, à en croire l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise. D'après ce dernier, il s'agit d'un choix personnel de son joueur.

«Il m'est difficile de m'exprimer car c'est un choix qui lui est tout à fait personnel et qu'il a mûrement réfléchi. Ce n'est pas un garçon qui prend des décisions sur des coups de tête. Je sais aussi qu'il a eu son sélectionneur en direct pour lui expliquer. Je peux aussi me mettre à la place du sélectionneur. Perdre un joueur de la qualité de Seko, même s'il n'a pas beaucoup joué pour le moment avec la sélection, c'est forcément préjudiciable. Je comprendrais qu'il soit certainement déçu, mais Seko a mûrement réfléchi. C'est un garçon réfléchi et qui a beaucoup de caractère. S'il a pris cette décision, elle lui appartient mais elle n'est pas tombée du ciel », a précisé le technicien français en conférence de presse.

Seko Fofana aurait certainement pu apporter beaucoup aux Eléphants.