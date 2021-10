Togo: ASSAFETO est bouleversée

"Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie" dit-on au Togo. Malheureusement Ornella Laine dans l'attente d'accoucher d'un 3è enfant a trépassé. La jeunesse dame de 29 ans négligée par les sages femmes a rendu l'âme, attristé par le drame, l'association togolaise des femmes du Togo (ASSAFETO) s'engage à faire la lumière et situer les responsabilités.

Dans leur prestation de serment les sages femmes ont opté pour sauver la vie et d"aider les autres à donner la vie, mais dans ce cas c'est tout le contraire.

Selon les parents de la défunte, « alors qu'elle ressentait les premières secousses de l'accouchement, les sages-femmes l'ont abandonnée seule sur le plateau où elle est tombée face et ventre contre terre. Transférée au CHU-SO, inconsciente la jeune dame ne sen sortira plus. Malgré l'état dans lequel elle se trouvait qui, en principe devrait, alerter toute âme qui à cœur de sauver des vies humaines, elle a été une fois encore laissée à même le sol pendant plusieurs heures sans soins malgré l'insistance de sa famille. Et ce qu'on devrait redouter arriva. Finalement, elle n'a été mise dans un fauteuil roulant que pour expirer avec l'enfant en son sein.

Bouleversée par les cris et les réactions de la population notamment celle de la famille éplorée, l'ASSAFETO éprouvant une grande désolation de voir Ornella sur la funeste liste, elle confié les cœurs éprouvés par cette tragédie à la consolidation divine.

Pour cela, l'association a sorti un communiqué le 17 octobre. 2021 dans le but de tout mettre au clair.

« A l'ASSAFETO, nous nous sommes engagés à faire la lumière sur les circonstances du décès de notre soeur, notre fille. Nous avons, dans ce sens, déjà tenu plusieurs réunions avec les autorités et acteurs indiqués et nous veillerons à ce que les responsables soient situées », lit on dans ce communiqué

Et d'ajouter « Nous nous engageons à communiquer les résultats de la procédure en cours afin d'informer les proches et l'opinion de ses conclusions »

T228 présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.