Congo-Kinshasa: Recrutement et utilisation des enfants comme soldat - Journalistes et militaires formés pendant deux jours sur le droit des enfants

C'est dans un climat de joie que s'est clôturée la formation qui a concerné les journalistes civiles et les militaires. Tenue du 14 au 15 octobre 2021, à Kinshasa, les participants à cette formation ont été formés sur le guide d'éthiques et de pratiques journalistiques pour les reportages sur le recrutement et l'utilisation d'enfants comme soldats.

Ces assises ont été organisées par le Service d'Education Civique Patriotique et d'Actions Civiles, en sigle SECAS, des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, avec l'appui technique et financier de l'Institut "Dallaire pour les Enfants, la Paix et la Sécurité", ainsi que Journaliste pour les Droits Humains (JDH/International). Durant deux jours, cette formation a aussi permis aux deux parties prenantes (armées et presse) de définir les modalités de collaboration, en vue de cheminer ensemble sans tumultes. De la cérémonie d'ouverture, plusieurs allocutions ont été prononcées par les responsables de chaque structure qui ont facilité la tenue de ces assises de deux jours.

«Cette formation avait comme but, rétablir les relations entre les journalistes et les militaires étant donné que Journaliste des Droits Humains travaille avec des journalistes qui sont souvent sur le terrain chercher des informations et il y a aussi parmi les informations recherchées, celles qui concernent l'armée, et ces journalistes ne savent pas souvent comment entrer en contact avec les hommes en uniforme», a souligné Lucie Ngusi, chargée de projet JDH, en ajoutant également cet atelier a favorisé ce contact direct entre les deux parties.

Dans son intervention, Prince Murhula, gestionnaire principal de JDH/International, a fait savoir que sa structure a pour mission d'outiller les journalistes à couvrir les questions liées aux Droits Humains ; c'est ainsi que cette session de formation tombe à point nommé.

Arsène Mukendi, officier de liaison de l'Institut Dallaire, a pour sa part indiqué que le travail de cette organisation canadienne est axé sur quatre piliers, dont l'éducation, la recherche, le plaidoyer ainsi que la recherche. Ce, en vue de mettre fin au recrutement et l'utilisation des enfants comme soldats. Sa satisfaction: le fait que les FARDC soient enlevées de la liste noire des forces qui recrutent et utilisent les enfants comme soldats. C'est ainsi qu'un appel a été lancé aux journalistes de poursuivre cette sensibilisation à travers les différents canaux, afin de décourager les groupes armés, à ne plus recruter, ni même utiliser les enfants comme soldats; leur place étant dans la société.

Les militaires doivent avoir un comportement digne devant les enfants-soldats. 60% d'enfants sont utilisés dans des groupes armés. Ce, à cause de leur jeunesse. Ils sont, dans la plupart des cas, recrutés par une force armée ou un groupe armé; quelle que soit la fonction qu'ils exercent (cuisiniers, espions, porteurs d'armes, esclaves sexuelles... ). Tout ça, en violation des lois nationales et internationales.

Ainsi donc, dans la zone de bataille, les militaires sont appelés à adopter un comportement digne devant les enfants soldats ne jamais tuer, puisqu'ils sont facilement récupérables. Ceci exige une attention particulière de tous. C'est ainsi que l'Institut Dallaire mène son combat pour que cesse ce fléau, dixit Arsène Mukendi. Avec la presse, ce combat vaut son pesant d'or, puisque les professionnels sont parmi ceux-là qui peuvent facilement atteindre les groupes armés dans leurs émissions à la radio; leurs publications sur les réseaux sociaux...

Les enfants doivent assister au processus de paix. La RDC a ratifié plusieurs traités internationaux et régionaux qui promeuvent les droits des enfants. Sur le plan interne, le Colonel Fabien Kiaku, a indiqué qu'il y a eu des progrès dans le cadre des instruments juridiques qui protègent également les enfants en l'occurrence la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, portant protection de l'enfant. Plusieurs dispositions de la Constitution, du Code Militaire, Code pénal... ont été adaptées au contexte, afin de privilégier le bien-être des enfants.

Il faut souligner qu'après cet atelier de formation, les journalistes sont en mesure de produire des reportages sur la lutte contre le recrutement et l'utilisation des enfants comme soldats. Une bourse sera donc lancée, afin de récompenser les meilleures productions journalistiques sur cette question.

Jules Ntambwe