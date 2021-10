Madagascar: E-learning - L'ES-DES mise sur l'intelligence artificielle

La digitalisation de l'enseignement est bel et bien effective à l'Ecole Supérieure de Développement Economique et Social (ES-DES).

« Nous venons d'installer la plateforme e-learning en partenariat avec Orange Madagascar. Désormais, les étudiants peuvent ainsi avoir accès aux différents cours sous forme de vidéos tout en traitant les exercices dans les travaux dirigés par le biais de leurs ordinateurs ou smartphones à tout moment, et ce, à moindre coût », a annoncé Manjaka Rakoto Davida, le responsable de communication de cette école de développement, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dernièrement dans ses locaux à Ankadivato.

Et lui d'ajouter qu'il suffit de débourser au maximum 1 000 Ar par jour pour pouvoir effectuer tous ces travaux d'études en ligne ne nécessitant qu'une consommation de 150 Mégaoctets. En effet, l'ES-DES mise désormais sur l'intelligence artificielle pour développer la digitalisation de son programme d'enseignement. « Cela devient une particularité de notre université privée, outre l'orientation de ses étudiants à créer leurs propres projets de développement, aux termes de leurs études », a expliqué Hanitriniaina Eléa Chilo, la directrice de l'ES-DES.

Librairie numérique. Et les avantages de l'incorporation de cette intelligence artificielle dans la plateforme e-learning de cette université privée, sont nombreux. A titre d'illustration, « les étudiants peuvent être aidés automatiquement en cas de besoin via cette plateforme. Ils disposent chacun d'un badge électronique permettant de les identifier, tout comme les enseignants et le personnel de l'établissement.

Il suffit entre temps de télécharger l'application « ES-DES » dans leurs smartphones, pour pouvoir accéder à tous les programmes d'enseignement correspondant à la Mention choisie, soit l'Economie, la Gestion, le Travail Social et l'Agronomie, et ce, à tout moment et à n'importe où. Une librairie numérique sera également mise en place au sein de l'ES-DES. Les étudiants peuvent y accéder pour se documenter sur toutes les ressources nécessaires à leurs filières. C'est une grande première à Madagascar. Et grâce à cette intelligence artificielle, tous les exercices, voire les examens seront corrigés en temps réel.

Les bulletins de notes seront également publiés automatiquement. En revanche, les étudiants ont toujours besoin de leurs professeurs pour leur encadrement. Ils peuvent communiquer entre eux via zoom ou par visio-conférence. Et le stockage des informations et les appels via zoom sont illimités et gratuits à l'ES-DES », a exposé Fidiniaina Franco Rino, le fondateur de NetPro qui plus est le partenaire de l'ES-DES dans le cadre de cette digitalisation de l'enseignement.

Certificat international. Il est à noter que cet expert en informatique est titulaire d'un doctorat en Informatique et d'un doctorat en Télécommunications au sein d'universités de renom en Chine et aux Etats-Unis. Il enseigne l'informatique spécialisée à l'ES-DES. « Un pack informatique sera mis à la disposition des étudiants. Ceux-ci n'ont plus besoin ni de crédit, ni de carte SIM car ils peuvent communiquer avec leurs enseignants gratuitement et de manière illimitée via des applications. En outre, tous les murs de la salle de cours seront transformés en réalité virtuelle et augmentée 3D.

C'est un avantage comparatif de l'école de développement. Par ailleurs, chaque étudiant doit présenter ses projets numériques conformément à sa Mention choisie, et ce, en langue anglaise. Ce sera validé par des professeurs au sein des universités à l'étranger qui sont partenaires de l'ES-DES en vue de l'obtention d'un certificat international qui lui permettra d'accéder à des bourses d'études extérieures. On n'a plus besoin de l'équivalence de diplôme », a conclu cet expert en Informatique et Télécommunications.