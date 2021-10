Madagascar: Hautes études - Sortie de la 36e Promotion « Soahary » de l'Inscae

Le jour de gloire est arrivé pour eux. L'Institut National des Sciences Comptables et de l'Administration d'Entreprises (Inscae), célèbre et fête la sortie de la 36e promotion, baptisé sous le nom de: « Soahary » au CCI Ivato. Soahary signifie « Tsara voatra » ou « Bien conçu ». À l'image des promus. Fidèles aux vertus véhiculées et défendues par l'Inscae.

Depuis sa création, l'Inscae a délivré 8 308 diplômes et plus de 24 000 certificats aux cadres et aux dirigeants d'entreprises dans l'optique de mise à jour des connaissances, de perfectionnement, voire de renforcement de capacité.

« Il importe de souligner qu'avec les Instituts d'administration des entreprises, IAE de France, Poitiers et Lyon, l'Inscae délivre en double-diplomation en Master et organise en cotutelle et/ou en codirection le Doctorat en Sciences de Gestion. Par ailleurs, Inscae offre une possibilité de mobilité des étudiants et entreprises avec l'Université Laval et l'Université de Québec à Trois Rivières, Canada », tient à souligner un membre du collège des enseignants.

« De plus, la majorité des professeurs permanents de l'Inscae est titulaire du Doctorat en sciences de gestion ou du doctorat en sciences économiques ou du Diplôme d'expertise comptable. En vertu de l'Arrêté Ministériel N° 1953/2013-MESupRES du 31 Janvier 2013, l'Inscae a obtenu son habilitation pour l'école Doctorale. Ainsi, neuf thèses de Doctorat et soixante-dix-neuf mémoires de Master recherche en sciences de gestion ont été déjà soutenues » rapporte-t-il. Comme pour rappeler la qualité des cours dispensés. Conformes aux résultats obtenus.

« Nous vous sommes très reconnaissants quant à la contribution de BNI, SPAT, ARO, STAR, FTHM, SONAPAR dans cet événement marquant pour nos étudiants », résume un haut responsable de l'Institut, devenu une véritable institution à la renommée internationale au fil des années.

Ne pouvant pas rester leader et excellent qu'en innovant, l'Institut adopte toujours le slogan « We continue innovating ».