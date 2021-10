Madagascar: Vakinankaratra, Travail décent

Les secteurs de l'économie rurale malgache, il est important de les souligner, offrent sans conteste des opportunités importantes et diversifiées pour la recherche et la création d'emplois des jeunes en général et les ruraux en particulier.

Ces derniers qui ne sont pas toujours conscients des enjeux qu'offrent l'économie rurale qui couvre 83% de la population active et génère environ 26% du PIB (INSTAT 2012). Cependant fort est de constater que l'essor de l'économie rurale est mitigé par le contraste du sous- et de la sous-performance, en parlant des emplois générés qui restent à améliorer et à valoriser.

Population

La population malgache se caractérise par sa jeunesse avec 64% de la population jeune de moins de 25ans dont l'âge moyenne est de 21 ans (ONEF 2017). Sur le plan spatial et éducatif, plus de 7 jeunes sur 10 vivent en milieu rural et environ 2 jeunes sur 3 sont sous qualifiés

Sur le plan économique, 69% des jeunes sont des travailleurs dans le secteur informel. Quelque 2,5% des jeunes sont des employeurs ou entrepreneurs (INSTAT 2015). De ce fait, le renforcement de la formation de base des jeunes ruraux, permettra à l'échelle d'avoir un outil efficace dans le sens que la création d'un emploi décent est une première expérience du développement et pourquoi pas une paix sociale.

FIDA-OIT

C'est dans ce contexte vital en appui aux efforts du gouvernement malagasy que Le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) a initié le Programme Formation Professionnelle et d'amélioration de la Productivité agricole ( FORMAPROD) afin de soutenir une meilleure qualité de la formation rurale et agricole et fournir à nos jeunes ruraux des opportunités de développement, de compétences et d'insertion professionnelle répondant à leurs besoins sur les terrains pour l'économie rurale prévu pour 10 ans, de 2012 à 2022.

Le programme FORMAPROD est structuré autour de trois composantes : (i) appui à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de formation agricole et rurale, (ii) opérationnalisation régionale de la FAR et formation professionnelle des jeunes ruraux, (iii) amélioration de la productivité agricole dans les pôles de développement agricole. Il cible directement et indirectement environ 2,7 millions de ménages d'agriculteurs, de futures générations d'agriculteurs et d'entrepreneurs ruraux de 13 régions du pays.

Dans le cadre de sa mise en œuvre, le FIDA/Programme FORMAPROD a collaboré avec l'Organisation internationale du Travail (OIT) dans la réalisation du volet formation en entrepreneuriat et travail décent, prévu dans le PTBA 2019 du Programme FORMAPROD. Cette collaboration porte sur les principales activités suivantes : (i) évaluation, revue et conception des référentiels de formation sur l'entrepreneuriat, le travail décent et autres thématiques multidimensionnelles, (ii) formation de 125 formateurs sur ces nouveaux référentiels, (iii) formation de 3 000 jeunes exploitants agricoles, (iv) suivi-évaluation et capitalisation et (v) la communication, la gestion et le partage de connaissances autour du Programme FORMAPROD.

Ces interventions touchent 10 régions de Madagascar, à savoir : Amoron'i Mania, Analamanga, Androy, Anosy, Matsiatra Ambony, Ihorombe, Itasy, Menabe, Sofia, Vatovavy Fitovinany. Le projet a commencé en 2019 et est prévu se terminer en décembre 2021 après la mise en œuvre de toutes les activités. Afin d'évaluer les actions de formation menées au niveau des différentes régions d'intervention, il est prévu de tenir un atelier de partage, d'échanges et de discussions. L'occasion sera également saisie pour faire la clôture officielle du projet.