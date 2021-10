Madagascar: Rallye - RIM - Découverte du rôle de copilote avec VMSport

Après avoir participé à la journée d'initiation de VMSport en septembre, Ophelya disputera son premier rallye à l'occasion du RIM. Elle naviguera son père Sanjy sur une Peugeot.

Sanjy et Ophelya sur Peugeot 504 M12 propulsion. Un duo père-fille donc. Les Rajaonarivelo sortent du lot parmi les quaranteet-un équipages engagés au Rallye international de Madagascar (22-23-24 octobre). D'un côté, le père possède déjà une solide expérience en compétition automobile. De l'autre, la fille participera à son tout premier rallye.

« Ophelya a pris part à la journée d'initiation de notre structure dénommée VMSport, en septembre. La découverte du copilotage en compétition, au sein de la même structure, s'inscrit comme une suite logique », explique Sanjy, hier à Ambatoroka, durant la présentation officielle de l'équipage.

Ce sera l'occasion d'assimiler les rouages du métier: le règlement, les notes, le calcul des temps, les documents administratifs et la mécanique. Un véritable challenge.

À tel point qu'Ophelya ressent un mélange d'émotions à quatre jours de la course : « De l'excitation et du stress à la fois. La peur de l'inconnu, sans doute. Je me sentirai mieux quand on sera dans le bain et quand je découvrirai mon rôle ».

Pour apprendre

Les Rajaonarivelo se fixent trois objectifs précis pour ce RIM. Atteindre l'arrivée finale, réaliser un bon résultat, mais aussi et surtout partager l'expérience. « Je suis là pour apprendre auprès de mon père. J'espère pouvoir prendre du plaisir durant les trois jours du rallye », confirme la jeune rookie. Cette réponse décrit parfaitement le but de la structure VMSport. En effet, celle-ci a pour vocation de faire découvrir le sport automobile aux néophytes.

Deux entités ont été séduites par leur approche hors du commun. Vatel et High Business School accompagneront ainsi l'équipage de la Peugeot 504. « Leur vision correspond à la nôtre, qui est de s'ouvrir au monde. On apprécie l'inclusivité qu'ils souhaitent promouvoir. Et enfin, on soutient aussi dans un sens le tourisme, notre secteur de prédilection, vu qu'il s'agit d'un évènement international », confie-t-on auprès de Vatel. « Ce genre d'initiative sera bénéfique pour le sport automobile. Il faut soutenir les projets à long terme comme celui-ci », renchérit-on auprès de HBS.