Madagascar: Andralanitra - L'enfumoir à ciel ouvert pollue l'air

La pollution d'air persiste à Andralanitra. On suffoque à cause des fumées émanant du site de décharge, même à des centaines de mètres du village.

Les feux y persistent. L'équipe de Lalaina Rafaly, chef de division mise en décharge à Andralanitra, a détecté deux nouveaux points de feu, hier après-midi, en plus des feux qui ont déjà consumé une partie de la décharge, depuis jeudi.

Lalaina Rafaly veut maîtriser rapidement ces parties incendiées. Il a demandé aux sapeurs-pompiers qui viennent de remplir leur citerne d'eau à Ampasampito pour éteindre les feux dans ce site, de s'attaquer à ces nouveaux points de feu.

En même temps, des agents de la Société municipale d'Antananarivo (SMA) installent des pare-feu. Ils utilisent de la terre. Des agents du SMA, appuyés par des sapeurs-pompiers, travaillent d'arrache-pied nuit et jour, pour éteindre trois points de feu, actuellement. La mission est difficile. « Tout ce que vous voyez ici s'enflamme très rapidement », ajoute Lalaina Rafaly.

Invivable

Depuis samedi, « des citernes d'eau, des camions de pompiers et trente six camions de terre ont été déployés pour essayer d'éteindre le feu », a indiqué le magistrat de la ville d'Antananarivo, Naina Andriatsitohaina.

Ces fumées toxiques affectent la santé des habitants d'Andralanitra, ceux d'Ambohimangakely et surtout, d'Ambatomaro. « On était asphyxiés par les fumées, samedi et dimanche. On a l'habitude de vivre avec les fumées, mais samedi et dimanche, c'était invivable. On n'arrêtait pas de tousser à la maison, on avait la gorge sèche et nos yeux picotaient », se plaint une habitante d'Andralanitra. Le vent a soufflé fort du côté d'Andralanitra, samedi, engendrant l'extension de la surface incendiée.

L'infection pulmonaire touche une grande partie des habitants des quartiers environnants. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que chaque année, des millions de décès sont dus aux effets de la pollution atmosphérique dans le monde.

Des victimes ont déjà porté plainte, il y a quelques années, mais n'ont pas obtenu gain de cause. Le site de décharge d'Andralanitra continue à s'embraser pendant la période sèche, engendrant une grande pollution de l'air à l'Est d'Antananarivo. Selon l'explication d'un responsable de la décharge, les feux à Andralanitra ne sont pas volontaires. « Avec ce temps très sec, les déchets s'enflamment facilement », indique-t-il. Le déplacement du site de décharge de la ville d'Antananarivo est réclamé.