Cameroun: Bafoussam - ambiance d'avant-match

L'embellissement de la ville et la motivation des populations donnent à entrevoir une belle fête du football.

Il ne fallait plus que ça pour que le décor soit définitivement planté. Une constellation de stars du football hier à Bafoussam. De quoi doper les membres du comité de site et les amoureux du football. C'était aussi une couche au rayonnement que dégage la ville depuis quelques semaines. Les populations ont vu Roger Milla, Samuel Eto'o, EL Hadj Diouf, Patrick Mboma, Rigobert Song, Joseph Antoine Bell... et ont compris que la ville va bouger dans les prochains mois.

De plus, elles ont compris la métamorphose subie par Bafoussam, présage d'un évènement majeur : la Coupe d'Afrique des nations Total Energies Cameroun 2021. Bafoussam respire mieux, désormais à l'abri de la promiscuité et des klaxons intempestifs dus aux embouteillages. Des routes désormais en deux voies, où des véhicules circulent sans gêne.

Au centre-ville, les chaussées ont été revêtues, avec des lignes de démarcation refaites. Les nids de poule ont été bouchés et les caniveaux réaménagés. Impossible de parler d'inondation ou de ruissellement des eaux usées. Les terre-pleins sont décorés par des fleurs naturelles qui offrent leur charme à la nature luxuriante. Au cœur de la ville, entre la résidence du gouverneur de la région et le bâtiment principal de mairie de la ville, se dresse un parc de loisirs verdoyant et vif de couleurs. Cadre attractif bâti sur 3000m², cet espace permet aux jeunes et adultes de se recréer. Ce sont les retombées visibles des projets effectués dans le cadre du C2D (Contrat désendettement de développement).

L'éclairage public connaît une intensité lumineuse importante. De nuit, la ville brille, au grand bonheur des usagers. Des poteaux électriques supplantent désormais les terre-pleins. Les populations ont appris à respecter la beauté et la fraîcheur du bitume et jettent désormais les ordures dans des bacs. L'effort pour le maintien de la salubrité est perceptible. Les abords de rue, jadis jonchés d'ordures, sont d propres et l'on veille à ce que cela demeure ainsi. Par ailleurs, la société Hysacam joue sa partition, pour ce faire. Des ramassages d'ordures sont devenus systématiques. Le maintien de la sécurité n'est pas en reste, puisqu'un grand rodage du dispositif sécuritaire est en cours.