Ile Maurice: Gayatree Dayal démissionne du MMM

Gayatree Dayal a démissionné de toutes les instances du Mouvement Militant Mauricien (MMM). C'est ce qu'elle a annoncé dans un communiqué ce mardi 19 novembre.

Elle soutient qu'elle a décidé «d'agir dans l'intérêt du pays suite à de multiples discussions avec des personnes bien disposées, sa famille, ses mandants». Cette ex-membre du bureau politique du MMM, a été candidate aux élections générales dans la circonscription de Flacq-Bon-Accueil (No.9) en 2010, et à La Caverne-Phoenix (No.15) en 2019. "Après les défaites consécutives essuyées par le parti, je m'attendais à des changements d'attitude et de stratégies afin que les instances fonctionnent correctement à l'attente du peuple et surtout des militants.

Entretemps, le monde a sombré dans une phase compliquée de pandémie et très vite, les priorités ont changé. Parallèlement, rien n'a été fait au sein du parti pour s'adapter à ce nouveau monde. Les militants, et le pays en général, n'ont plus de temps à perdre avec des slogans creux et une politique dépassée. Ce qu'ils réclament, c'est le travail assidu et la sincérité. Après mûre réflexion, j'ai décidé de donner une nouvelle direction à mon combat et engagement politique. Ma carrière politique est désormais tournée vers l'avenir et guidée par ma quête de justice sociale", affirme Gayatree Dayal.