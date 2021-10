Cameroun: Lions en clubs - Les internationaux ont brillé

Karl Toko-Ekambi, Nicolas Moumi Ngamaleu, Steve Mvoue ont marqué le week-end dans leurs clubs respectifs.

Parmi les joueurs lyonnais les plus en vue en ce début de saison en Ligue 1 française, il faudrait être de mauvaise foi pour ne point évoquer Karl Toko-Ekambi. Régulier, l'attaquant camerounais a participé à tous les matchs de Lyon en championnat. Samedi dernier, dans le choc des européens contre Monaco, les Gones se sont imposés 2-0. Le premier but lyonnais a été inscrit sur pénalty à la 75e minute par le Lion indomptable.

Un but qui a permis à l'OL de se libérer dans le jeu et d'obtenir le break par la suite. Après 10 matchs disputés, Karl Toko-Ekambi totalise deux buts et deux passes décisives. Des chiffres qui passent à cinq buts et trois passes décisives lorsqu'on y ajoute ses performances en Ligue Europa.

Ont été aperçus le week-end dernier sur les pelouses de Ligue 1, Jean Onana titulaire avec Bordeaux face à Nantes (1-1) évoluant sans Jean Charles Castelletto. Les Stéphanois Harold Moukoudi et Yvan Neyou ont bu la tasse (5-1) en déplacement à Strasbourg. Stéphane Bahoken est entré en jeu à la 77e minute au cours de la courte défaite (2-1) de son club devant le Paris Saint-Germain. En Ligue 2, Steve Mvoue a disputé son premier match avec Toulouse. Le milieu de terrain, meilleur joueur de la CAN U17 2019 a été titularisé samedi lors de la lourde victoire (6-0) du « téfécé ». Âgé aujourd'hui de 19 ans, il a bonifié ses 66 minutes passées sur le terrain par un but à la 24e minute.

En Suisse, Young Boys a failli essuyer une défaite contre Lucerne, la lanterne rouge, pour le compte de la 10e journée de la Super League. Evoluant en infériorité numérique depuis la 39e minute, les marsupiaux sont revenus à la marque en toute fin de partie grâce à un but de Nicolas Moumi Ngamaleu. Avec ce deuxième but en championnat, l'homme en forme des Lions indomptables a évité à son club une défaite surprise avant le match de Ligue des champions de ce mercredi contre Villareal.

En Russie, Clinton Njie a été aligné d'entrée dans le derby moscovite entre son club, Dynamo et Spartak (2-2). Ce fut également le cas de Frank Zambo Anguissa en Italie. Il a contribué à la victoire étriquée (1-0) de Naples devant Torino. Devis Epassy, le portier du Cameroun lors des quatre derniers matchs, a concédé un but lors de la victoire (2-1) d'Ofi Crète contre Panetolikos.