Congo-Kinshasa: PCA de la Cooperamma - Vincent Zilimwagabo - "Le Nord-Kivu a été bien représenté à la semaine congolaise du tourisme au Lualaba"

Au cours d'une interview accordée à la presse ce jeudi 14 octobre 2021 en ville de Goma, Vincent Zilimwagabo, membre de la délégation du Nord-Kivu, a fait savoir que cette dernière a été très bien représentée à la semaine congolaise du tourisme qui s'est tenue dans la province du Lualaba.Conduite par David Kamuha, un des conseillers du Gouverneur-militaire Ndima, la délégation est revenue en ville de Goma ce jeudi 14 octobre 2021 après avoir vendu positivement l'image de cette province, ternie suite aux guerres à répétition.

"Nous avons été instruits par notre gouverneur d'aller représenter le Nord Kivu au Lualaba à la semaine congolaise du tourisme afin de vendre les potentiels de notre province. Nous sommes de retour chez nous comme délégation et nous avons représentés valablement le Nord Kivu dans ces assises dans sa première édition en RDC. Nous avons tout fait pour parler de merveilles touristiques et parler des potentialités en termes des sites touristiques, du parc national de Virunga, du site touristique de Mont Rwenzori qui est approprié au Sky et a des neiges qui n'existent qu'au Nord Kivu sur toute l'étendue de la RDC", a-t-il affirmé.

Il a poursuivi en disant : "On a parlé aussi des merveilles du volcan Nyiragongo parce que cette montagne à feu ne fait pas seulement la destruction en offensant la population mais nous y trouvons aussi des potentialités économiques notamment les différentes pierres volcaniques qui nous aide dans la vie de la population cela en construisant les pavés, les engrais chimiques...

Sur le plan agricole, nous avons présenté les bananes plantains, du cacao de Walikale et Beni et sur place le chocolat du Nord-Kivu a été également présenté à cette occasion, le fromage, le fretin ont été appréciés par les participants à ces assises".

Pour conclure, il s'est étendu en déclarant qu"'au point de vue sous-sol, comme Président du conseil d'administration de la Cooperamma, j'ai eu l'audace de présenter le coltan qui fait parler le monde et où le monde communique à cause du coltan du Nord-Kivu. Ce qui a fait plaisir à tous les participants qui ont vu ces minerais de leurs propres yeux. Pendant les assises du Lualaba, le Ministre du tourisme en compagnie de Fifi Masuka, Gouverneure de cette province, ont visité notre stand. Et cela a été une occasion en or pour présenter les potentialités de notre province et ont été très contents. Le Nord Kivu a été la première province parmi les présentateurs et je suis heureux de revenir avec cette bonne nouvelle cela à notre grande satisfaction".

Par ailleurs, ce dernier appelle les natifs du Nord-Kivu à travailler durement pour le décollage et l'émergence de cette province qui regorge d'énormes potentiels à vendre à la face du monde.