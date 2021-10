Congo-Kinshasa: Forcing et débauchage décriés dans le processus d'entérinement de nouveaux membres/CENI - Ensemble pour la République de Katumbi interpelle Mboso et insiste sur des réformes comme préalables

Le processus de désignation de nouveaux animateurs de la CENI est loin de cesser de susciter des réactions de différentes parties prenantes à cette question. La dernière en date est celle d'Ensemble pour la République.

Pour le parti de Moïse Katumbi, l'idée que le rapport présenté à l'Assemblée nationale par la commission mixte-paritaire soit débattu en plénière à ce stade où toutes les forces politiques n'ont pas délégué leurs membres, relève du forcing qui illustre les intentions obscures du Speaker Christophe Mboso, de baliser le chemin pour des élections dont les vainqueurs seraient connus d'avance. Dans une déclaration conjointe publiée vendredi 15 octobre 2021, Ensemble pour la République, tout comme les groupes parlementaires AMK et Alliés, et MS-G7, dénonce et condamne l'attitude partisane du Président de l'Assemblée nationale qui, selon le parti, serait d'une manière ou d'une autre l'acteur principal des manœuvres tendant à entériner de force le prochain bureau de la Centrale électorale avec, en son sein, des membres débauchés dans tous les camps politiques ayant refusé de déléguer des têtes devant accompagner le successeur de Nangaa.

Le parti Ensemble veut, avant l'entérinement des membres de la CENI, des réformes sincères et sérieuses. «Des informations faisant état d'éventuels candidats issus d'Ensemble pour occuper des postes au sein de cette CENI par de manœuvres de débauchage n'engagent nullement la responsabilité de Président Moïse Katumbi et de sa famille politique.

Dans le cas où un membre de l'un ou l'autre de nos deux groupes parlementaires serait cité ou nommé dans ce cadre, il ne le serait qu'au titre d'arrangement personnel, pour assouvir des intérêts obscurs contraires aux attentes du peuple congolais et, nous ne reconnaitrons point cette magouille. C'est pourquoi, nous dénonçons avec la dernière énergie le forcing, les pratiques de débauchage et de corruption tendant à imposer au peuple congolais, par la voie d'une CENI de pacotille, un nouveau cafouillage électoral en 2023 dans le seul but d'établir pouvoir totalitaire et inique », peut-on lire dans ladite déclaration.

D'après la formation politique chère à Moïse Katumbi, précise la déclaration, "la clique à Mboso veut poursuivre dans la voie de l'arbitraire et renforcer les conditions d'esclavage de la majorité de nos compatriotes". Manifestement opposé à la logique actuelle de la chambre basse du Parlement, Ensemble pour la République dit aspirer, à travers ses déclarations, à un processus électoral constructif et libérateur pour le développement de la République Démocratique du Congo.