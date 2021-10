Congo-Kinshasa: Pour la promotion de l'entreprenariat créatif - La première édition du salon international "Kindeswe" démarre ce 21 octobre

C'est autour de la thématique : "l'entreprenariat créatif" que va se dérouler du 21 au 31 octobre prochain à Kinshasa, la première édition du salon international du design mobilier et textile, dénommé "Kindeswe".

Organisé par Tankila Studio, en partenariat avec l'Académie des Beaux-arts, l'ambassade de Suède, l'Institut Français, ce salon professionnel se veut contribuer à la structuration d'un marché local, mais aussi à la promotion de l'industrie du design mobilier et textile purement africain, par des formations en entrepreneuriat créatif, la recherche, le réseautage, le partage d'informations et ressources entre les designers congolais et du monde, et par la création du marché à Kinshasa, regroupant entreprises établies et celles en gestation, et des expositions de jeunes designers réunis en ateliers.

«L'idée de ce projet est de faire découvrir aux congolais la créativité locale, et de permettre aussi à ces créateurs de se faire découvrir afin de se faire consommer», a indiqué devant la presse, l'artiste et manager de Tankila studio, Jean Jacques Tankwey.

Ce projet offre donc aux artistes designers un cadre d'expression pour faire valoir leurs créations. C'est aussi un cadre d'échange d'expertises d'une dimension nationale qu'internationale, entre designers et autres professionnels de ce métier.

Pour ce faire, le programme s'annonce alléchant et varié pendant dix jours à l'Académie des Beaux-arts, à l'Institut Français et à l'Ambassade de Suède. Une série d'activités seront au rendez-vous, entre autres, "Kindeswe Tala Tala", celle-ci met en valeur la jeune génération des designers à la fois locaux ainsi qu'internationaux autour d'une exposition particulière. "Kindeswe Tongo", un séminaire de partage d'expérience entre les enseignants des écoles de design et les designers locaux et étrangers ; "Kindeswe Masolo", une série de discussions et échanges avec les enseignants, chercheurs, designers, artisans, artistes, vont partager leurs expériences et savoir-faire sur l'écho de la matière avec des sujets tels que : la révolution du bambou, la céramique vers de nouvel horizon...

Pour rappel, ce projet qui s'inscrit dans la droite perspective de l'avènement effectif et durable de l'industrie et du Manager, Jean-Jacques Tankwey.