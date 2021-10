Congo-Kinshasa: La femme élite appelée à accompagner la destinée politique des nations

L'édition 2021 de la Conférence internationale de la femme élite (Cifé) a fermé ses portes le week-end dernier à Brazzaville. Pendant quatre jours, les femmes élites africaines venues de la République démocratique du Congo (RDC), du Nigeria, du Gabon et de la République du Congo ont planché sur la destinée prophétique des nations, thème de la conférence.

Organisée sur le thème « Femme et destinée prophétique des nations », la deuxième édition de la Cifé a eu pour objectifs d'encourager et équiper les femmes à œuvrer efficacement en faveur de leurs nations ; amener les femmes à mieux se valoriser et à réaliser leur destinée ; lutter contre la présomption d'incompétence de la femme dans la société ou dans le corps de Christ mais également permettre aux femmes d'être actives et à relever les défis de leur génération ; être actives au développement ; ... Le thème de cette conférence est tiré du livre de Daniel au chapitre 2 versets 19-22.

Durant quatre jours, les oratrices venues sont intervenues sur les axes suivants : « Quel est le regard que la femme a aujourd'hui par rapport à tous ces enjeux et quelle est sa capacité de réaction face à toutes ces circonstances et comment elle peut introduire la nation dans sa destinée prophétique ? » ; « Quelle est la mission et l'évocation prophétique de l'église? » ; « Comment l'église en tant qu'instrument d'évangélisation peut-elle introduire la nation dans sa destinée prophétique ? ».

La problématique au cœur de ce rendez-vous a été l'épineuse question de l'apport de l'élite féminine chrétienne en particulier et de la femme en général, dans le développement et la gouvernance des nations. Pour le bishop Bruno Eugène Ngueya, au regard des défis auxquels la société fait face actuellement, il requiert pour des nations un leadership féminin de qualité sans lequel les nations ne peuvent se développer. Cela se justifie dans les Saintes écritures dans le livre de Psaumes 2 verset 8 qui indique : « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. »

La visionnaire de la Cifé, servante de Dieu de la communauté chrétienne Armée de victoire, Patricia Yoka, a précisé qu'elles ont vu qu'à la lumière des Saintes écritures, lorsqu'elles prennent le texte de base de cette thématique dans Daniel 2, il est dit que Dieu change le temps et les circonstances... « Nous avons la destinée politique, la destinée économique, la destinée en termes de justice sociale. Il est important aujourd'hui pour la femme de maitriser toutes ces étapes de la destinée afin de faire entrer, faire asseoir la nation véritablement dans sa destinée, et ce, on ne peut le faire qu'à la lumière des écritures. Parce que la Bible dit que nous sommes les sels de la terre et la lumière. Le sel apporte de la saveur au plat. Le plat peut être considéré aujourd'hui comme notre nation », a expliqué la visionnaire de la Cifé.

Elle a ensuite posé les questions suivantes : Quel est l'impact de l'élite chrétienne à la nation ? Qu'est-ce que la femme chrétienne fait aujourd'hui pour pouvoir influencer positivement sa nation de par la position d'autorité qu'elle occupe ? Car, il ne suffit pas d'occuper une position, encore faut-il savoir quelle est la mission de cette position-là.

La femme est bien placée aujourd'hui pour apporter l'évangile à la nation. Dans le livre de Mathieu, les femmes ont été les premières à annoncer la résurrection du Seigneur. La femme doit donc se lever pour bâtir la nation au travers de l'évangile. Elle doit réellement montrer comment et pourquoi elle est la lumière des nations et comment les nations peuvent marcher à la lumière des Saintes écritures. Il ne suffit pas d'être établi dans un foyer ou à un poste, encore faut-il servir les intérêts du royaume. « Nous savons que la femme véhicule les valeurs d'une nation, les valeurs de paix, d'amour, d'équité et de justice. Ce sont des valeurs que nous trouvons dans la parole de Dieu » , a-t-on noté.

Aujourd'hui la femme élite chrétienne doit pouvoir accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des stratégies de politique sectorielle mais toujours à la lumière des Saintes écritures... Si l'état d'âme d'une nation n'est pas prospère, ça veut dire que l'église dans laquelle cette nation est établie n'est pas prospère. L'église doit rentrer dans sa vocation prophétique qui est de ramener les âmes à Christ et de gagner toute la nation à Christ. Si le Congo est sauvé, toute la nation est sauvée « et je pense que prophétiquement parlons, économiquement parlons, politiquement parlons, socialement parlons, la nation rentre dans une stabilité politique, économique, bref rentre dans sa destinée », a indiqué Patricia Yoka.

Notons que ces assises ont connu la participation de plusieurs invitées servantes de Dieu, parmi lesquelles : pasteur Roselyne Oduyemi de l'église Bethel ministries du Nigeria, prophétesse Sissi Bogoli représentante de la délégation de la RDC, Patricia Bindi Piebi du Gabon, Dr Aline Ngongo du Congo, et prophétesse hôte, Patricia Yoka du Congo.