Algérie: Extrême-Sud - Mawlid Ennabaoui - Ferveur et spiritualité dans les zaouïas et écoles coraniques

Adrar — Diverses activités religieuses, avec récitation du saint Coran, chants religieux et panégyriques (Madih et Tahlil) louant les valeurs musulmanes enseignées par le prophète Mohamed (QSSSL), marquent dans l'extrême-Sud du pays la célébration, depuis le début du mois hégirien Rabie El-Awel, la célébration de l'anniversaire de la naissance du Sceau des prophètes et des messagers d'Allah.

Elles sont organisées dans une ambiance de ferveur et de spiritualité à travers les différentes structures cultuelles, mosquées, écoles coraniques et sièges des zaouïas, dans les wilayas d'Adrar, Timimoune et Bordj Badji Mokhtar.

La célébration, dans un cachet presque unique dans ces régions, atteignent leur apogée la nuit du 12 du mois hégirien de Rabie El-Awel, par l'organisation, avec une panoplie d'activités donnant sa juste dimension à cet important évènement religieux, dont l'animation de halqate (regroupements de citoyens) entonnant des Madih, notamment les célèbres "El-Borda" d'El-Bossiri et "Tekhmis" d'El-Bagdadi et Ben-Mehib, ainsi que d'autres lectures du répertoire de louanges à Dieu et mettant en exergue les sublimes valeurs transmises par le prophète Mohamed (QSSSL).

Le programme festif, arrêté avec le concours des secteurs des affaires religieuses, de la culture et de la jeunesse et des sports, comporte aussi des concours de récitation du saint Coran et de Hadith (paroles du prophète), en plus de l'animation de communications et prêches, et des veillées religieuses.

Les ksour des wilayas d'Adrar et de Timimoun se distinguent par la célébration annuelle du Mawlid Ennabaoui, mais aussi de son S'boue (septième jour), par l'organisation d'activités inspirées du patrimoine ancestral authentique des habitants de la région, et ce en présence d'invités et citoyens de différentes régions du pays.