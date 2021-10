Algérie: Boumerdes - Ouverture du 1er salon de l'Export, plus de 50 exposants au rendez-vous

BOUMERDES -Le 1er salon de l'Export a ouvert ses portes, mardi à Boumerdes, avec la participation de plus de 50 exposants sous la supervision du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, des autorités de la wilaya et de nombre de représentants du corps diplomatique accrédité à Alger.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa supervision de l'ouverture du salon destiné à l'exportation, M. Rezig a affirmé que ce salon qui sera couronné par la conclusion de conventions de coopération et de partenariat met en avant les "capacités et moyens humains et matériels dont dispose l'Algérie en matière d'exportation".

A l'occasion, le ministre a indiqué qu'un travail a été engagé avec différents secteurs ministériels et opérateurs concernés, en vue d'améliorer la commercialisation des produits nationaux à l'extérieur, à l'effet de parvenir à "atteindre un volume d'exportations acceptable".

Cette manifestation, organisée sur la place faisant face au complexe olympique Djilali Bounaâma dans la ville de Boumerdes, est supervisée par le secteur du commerce, en coordination avec la Confédération algérienne du patronat (CAP) dans la wilaya, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Sahel, du Centre arabe africain d'investissement et du Forum algérien de l'importation et d'exportation.

Outre les pavillons de diverses expositions, cette manifestation prévoit des ateliers techniques sur les mesures d'exportation, les négociations bilatérales, en vue de la promotion du produit local et le transport et ses contraintes, la simplification des procédures d'exportation, ainsi que l'organisation d'une journée d'études sur l'exportation.

Ce salon de trois jours a pour objectif de vulgariser les produits éligibles à l'exportation et consolider les moyens de la wilaya et de ses exportateurs, en vue d'accéder au monde de l'exportation et en vulgariser les procédures.

L'organisation de cette manifestation tend également à œuvrer à la sélection des opérateurs, l'échange d'expertises et la recherche de mécanismes d'allègement et d'enlèvement de tous les obstacles et difficultés auxquels sont confrontés les opérateurs en matière d'exportation.