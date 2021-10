Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Les parents des jeunes retenus pour les formations PDCE édifiés

Une délégation du Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE), conduite par Auxence Léonard Okombi, son coordonnateur, a entretenu le 13 octobre à Pointe-Noire les parents dont les enfants ont été retenus pour suivre les différentes formations qui commencent le 15 novembre.

Après les opérations de collecte des candidatures des jeunes vulnérables déscolarisés qui ont eu lieu du 13 au 27 août dans six sites de la ville océane et qui ont permis d'enrôler 13 000 jeunes vulnérables déscolarisés, 2500 jeunes âgés de 16 à 30 ans ont été retenus pour suivre des formations gratuites dans les métiers de l'artisanat, l'agriculture, des services, de l'industrie... dans les centres et ateliers d'apprentissage placés sous la férule des maîtres artisans.

Cette réunion a été initiée par le PDCE pour informer les parents sur les modalités pratiques du déroulement de ces formations et les inviter aussi à s'impliquer davantage pour la réussite desdites formations. D'emblée, le coordonnateur du PDCE a félicité les 2500 jeunes retenus qui doivent faire montre de discipline, d'assiduité et de dévouement durant la formation. Pour la réussite de leurs enfants, les parents doivent s'y mettre sans réserve en accompagnant le PDCE qui finance entièrement la formation, a t-il dit. Le coordonnateur a expliqué qu'un délai de deux semaines est accordé aux jeunes retenus de pouvoir faire d'éventuelles réclamations au cas où ils constateraient des erreurs sur leurs noms, date et lieu de naissance ou sur les filières affectées.

Selon lui, les listes définitives d'affectation des jeunes dans les centres ou ateliers d'apprentissage seront disponibles le 10 novembre et le début des formations est prévu pour le 15 novembre. En cas de report, les apprenants et apprentis seront informés dans les temps requis. Et il a ajouté que les frais de formation et d'apprentissage sont pris en charge par le PDCE tout comme les frais de transport des apprenants qui seront versés sur la base de l'assiduité aux formations. « Les jeunes qui participeront de manière irrégulière aux formations ne percevront rien. Ils seront remplacés par d'autres jeunes qui attendent. Quant aux frais d'assurance scolaire, ils sont supportés par le PDCE et ne couvrent que les actions menées dans le cadre de la formation ou l'apprentissage », a-t-il renchéri.

Durant a formation, a-t-il rassuré, le PDCE met à la disposition des jeunes des équipements de protection individuelle correspondant à chaque métier (tenue, chaussures, gants, lunettes, casques). Le port de ces équipements est obligatoire et l'apprenant qui abandonnerait la formation avant sa fin a l'obligation de les remettre au PDCE. Dans les centres comme dans les ateliers d'apprentissage, les apprenants ont le devoir de respecter le règlement intérieur de ces structures tout comme le code de bonne conduite et de marteler que les absences non justifiées ne sont pas tolérées. Une absence de plus de deux semaines entraîne l'exclusion de l'apprenant au programme de formation.

Le PDCE, financé par la Banque mondiale, a pour objectif de promouvoir l'acquisition et le renforcement des compétences à l'emploi, à l'entrepreneuriat pour les jeunes vulnérables vivant en zones urbaines et péri-urbaines à Brazzaville et Pointe-Noire, afin d'améliorer leur insertion sur le marché du travail. Ce projet a démarré en 2014 et a déjà formé 5 163 jeunes des deux villes en deux promotions 2016 et 2018 dans plusieurs filières.