Algérie: "Le Hirak et les armes silencieuses", dernière publication de Benali Saci

Alger — Dans sa nouvelle publication intitulée "Le Hirak et les armes silencieuses", l'universitaire Benali Saci propose des bases théorique d'analyse politique en plus d'explorer et expliquer certains mécanismes utilisés pour détourner l'opinion et manipuler les masses populaires.

Paru récemment aux éditions Anep, cet essai de 125 pages isole de manière académique ce que l'auteur défini comme "armes silencieuses utilisées pour renverser ou attiser des situations en temps de guerre ou de paix" en expliquant comment ces méthodes ont été utilisées en Algérie ou ailleurs.

Benali Saci aborde également les différentes formes de désinformation et de manipulation de l'information en expliquant ces procédés et en énumérant les exemples les plus criards dans les médias internationaux.

L'universitaire propose également des bases d'analyse des mouvements de contestation populaires sur le plan sémiologique et des notions théorique de politique interne et internationale pour aider le lecteur dans son analyse de l'actualité.

Benali Saci explique également dans sa publication la différence entre la "démocratie représentative", qu'il estime être un héritage coloniale très répandu dans le continent africain, et la "démocratie participative" fondée sur un partage de l'exercice du pouvoir et le renforcement de la participation des citoyens dans la vie politique.

Un concept de "démocratisation de la démocratie" auquel aspire , selon l'auteur, le Hirak.

Evoquant le mouvement populaire, Hirak du 22 février 2019, l'auteur met en avant le civisme impressionnant des manifestants et parle d'un "cas d'école (...) qui pourrait devenir contagieux (...) et renverser des démocraties représentatives boiteuses", en citant des déclarations d'officiels européens.

Diplômé de l'Ecole nationale d'administration option sciences économiques et financières, Benali Saci est également titulaire d'un doctorat en sciences politiques et relations internationales et auteur de deux essais sur la géopolitique.