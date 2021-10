Algérie: Mawlid à Ghardaïa - Une rituelle procession religieuse dans les ksour du M'zab

Ghardaia — Des centaines de citoyens des différents ksour du M'zab ont participé, dans la nuit de lundi à mardi, à la rituelle procession religieuse organisée dans chaque ksar à l'occasion de célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui (anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed QSSL).

Cette procession riche en couleurs, symboles, sons et senteurs, qui perpétue un rite ancestral dans la région pour célébrer la naissance du messager d'Allah et le propagateur de la religion islamique, a connu cette année un retour après une interruption exceptionnelle imposée par la pandémie du coronavirus.

Marquant l'attachement des habitants de la région à leurs traditions ancestrales authentiques, cette procession composée d'adultes en tenue de cérémonie (Gandoura et chechia) de couleur blanche, suivis par leurs enfants, serpente les ruelles du ksar dans un climat de recueillement et dans la pure délectation spirituelle ou des "Madayeh" (chants religieux) faisant l'éloge au prophète QSSL sont récités en chœur.

Dans un élan de spiritualité multidimensionnelle, conforté par des chants à la gloire du Sceau des prophètes, des ribambelles d'enfants en tenue traditionnelle des ksour de Guerrara, Berriane, Melika, El-Atteuf, Béni-isguen et Ghardaïa, arpentent les différentes ruelles avant de converger vers la mosquée pour y participer à la cérémonie spéciale organisée pour remémorer la naissance du Prophète, sa vie, ses miracles, sa foi et ses actes.

"On essaye de revivifier cette tradition ancestrale pour permettre aux générations montantes de la perpétuer, tout en propageant conformément aux préceptes de l'Islam la vie du sceau des prophètes Mohamed (QSSL)", a ajouté Hadj Nourreddine.

"Inarène", un rituel inspiré de la pure tradition

Chaque année un défilé très prisé à la lumière tamisée de torches fonctionnant à l'huile, connues localement sous l'appellation de "Inarene" est organisé dans les Ksour du M'zab ou des ribambelles d'enfants en tenue traditionnelle, accompagnés de leurs parents et portant des lampes traditionnelles serpentent les ruelles du Ksour en glorifiant par les "Madayeh" le prophète Mohamed (QSSL).

Soulignant que cette fête est marquée également dans la région de Guerrara par une tradition originale appelée "Adwal" (le retour) où les nouveaux mariés qui ont scellé leur mariage revivent une nouvelle soirée de noce dans leurs costumes traditionnels et dans un climat festif restreint uniquement aux membres de la famille.

La femme nouvellement mariée sera invitée quelques jours avant le Mawlid Ennabaoui chez ses parents avant de revenir chez son mari dans la même tenue traditionnelle du jour de son mariage, accompagnée aux sons du t'bal, entrecoupés de youyous stridents des femmes proches, a fait savoir Hadj Kacem, habitant de Guerrara.

Bien que les festivités du Mawlid connaissent un certain modernisme, avec l'apparition de feux d'artifices, pétards et autres produits pyrotechniques, au grand plaisir des spectateurs, elles restent cependant marquées par les traditions qui perdurent jusqu'au jour d'aujourd'hui, à travers notamment le regroupement familial et l'entraide sociale.

En effet, pour célébrer la naissance du messager d'Allah Mohamed (QSSL), les habitants des ksour de la vallée du M'zab, Métlili, Guerrara et Berriane, ainsi que dans la nouvelle wilaya El-Menea organisent à partir du premier jour du mois de la naissance du prophète et après la prière du Maghrib des chants religieux qui adoucissent les mœurs et orientent sur la bonne voie à suivre.

Cette fête ancestrale qui se pratique à travers les mosquées dans un climat de piété, de recueillement et dans la pure délectation spirituelle ou des chants religieux faisant l'éloge au prophète QSSL sont récités la nuit de sa naissance collectivement et à haute voix par les fidèles toute la nuit jusqu'à la prière de l'aube (Sobh).

Le Mawlid Ennabaoui est une occasion ainsi pour regrouper la grande famille et passer un bon moment conviviale, tout en savourant des mets succulents, particulièrement un couscous à la sauce sucrée préparée à base de dattes et dénommé localement "Ouchou Tini", ponctué de l'incontournable service du thé.