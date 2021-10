Congo-Kinshasa: Linafoot - Des élections imminentes...

Les élections à tous les postes à la Ligue nationale de football (Linafoot) sont prévues le 23 octobre à Kinshasa, quatre ans après l'institution d'une commission de gestion de cette instance sportive par la Fédération congolaise de football association (Fécofa).

Les élections sont très attendues à la Linafoot où l'on parle déjà d'une nouvelle ère après la démission, en juin dernier, du président Constant Omari de la tête de la Fécofa. Le scrutin, fait-on savoir, est fixé au 23 octobre. En effet, la Linafoot est dirigée depuis 2017 par une commission de gestion, instituée par la Fécofa. Il y aura donc des élections après quatre ans, alors que cette commission devrait gérer juste pour une ou deux saisons.

Il a donc fallu que les dirigeants des clubs des ligues 1 et 2 montent au créneau pour réclamer l'organisation des élections au sein de cette instance sub-délégataire de la Fécofa avant le coup d'envoi de la 27e édition du championnat national. Après concertation sous la médiation du ministre des Sports, ils ont obtenu gain de cause.

Et la Fécofa a publié, le 6 octobre, la composition de la commission électorale composée de neuf personnes (dont cinq personnes de droit) et présidée par Me Pierre Mulumba, avec mission précise de réceptionner les dossiers de candidatures, de traiter les recours et d'organiser des élections à tous les postes du bureau du comité exécutif de la Linafoot. Le dépôt des dossiers de candidatures a eu lieu du 16 au 18 octobre, alors que la publication de la liste définitive des candidats a été programmée pour le 19 octobre.

Les candidats

Mais déjà, la commission électorale a rendu publique la liste des candidatures réceptionnées. Et, apprend-on, quatre candidats se bousculent au poste de président de la Linafoot. Il s'agit de l'ancien attaquant international Eugène Kabongo Ngoy, qui fut aussi député national et deuxième vice-président sortant de la Linafoot; José Dayoni Wana, premier vice-président sortant; le membre sortant Innocent Kibundulu Kazadi; et Delphin Kikuni Yano. Au poste de premier vice-président, se disputent également quatre candidatures, notamment Eugène Kabongo Ngoy, Delphin Kikuni, Honoré Nsundi Zi Mpetelo, et Alfred Boloki Bin Mubial.

Au poste de deuxième vice-président, on retrouve six candidats, précisément Delphin Kikuni Yano, Jean-Pierre Kandu Zaza Kafunzala, Jean-Claude Boto Lueto Liena, Nkongolo Mutabala Levey, Jean-Claude Édouard Liambi Mopepe et Alfred Boloki Bin Mubial. Sept candidatures ont été réceptionnées au poste de troisième vice-président dont Delphin Kikuni, Jean-Pierre Kandu, Joseph Mwarabu Muzaliwa, Kande Kalombo, Henry Edouard Matondo Luyindula, Jean Claude Edouard Liambi et Etienne Lufanka Kidjana.

Le poste de secrétaire national de la Linafoot est brigué par José Wombe Dihundju, Faustin Mbemba Diengene, Moïse Ilunga Katshimanga, Emmanuel Kande (secrétaire national sortant), Félix Katona Ikete Mosolo, Eddy Mananasi Mabala et Alfred Boloki. Les candidats au poste de secrétaire général adoint sont Roger Bakulubakisa Dianzenza, Valéry Habari Mashagiro, Alfred Boloki, José Wombe, Faustin Mbemba, Adrien Bazola Ntiama, Kande Kalombo, Arsène Mbizi Thatukila. Les quatre candidats au poste de trésorier sont Jean-Pierre Kandu, Moïse Ilunga, Jack Mudibua Bin Kanama et Bonaventure Ngoyi Tshiambue. Et se présentent plus de vingt candidats membres de la Linafoot, dont Liévin Bolukaoto Lobanga, Jean Marcel Mukendi Lunguluka, Patrick Ekofo Ngoyi, Denis Kakudji Lusonde, et plusieurs autres déjà candidats à d'autres postes.