Ile Maurice: La South African Airways met le paquet avec la reprise de ses vols sur Maurice

Après Air Mauritius et FlySafair, au tour de la South African Airways (SAA) d'entrer dans la danse. En tout cas, elle reprend ses vols vers Maurice le 21 novembre.

British Airways, exploitée par Comair, s'ajoutera aussi à cette liste. MyBroadband, l'un des sites d'actualités technologiques les plus visités d'Afrique du Sud, dresse surtout un tableau comparatif des tarifs des billets d'avion des différents transporteurs sur cette ligne. Selon le site, une comparaison de base a révélé que les prix de la SAA sont inférieurs à ceux de ses concurrents (voir plus loin).

Ainsi, si vous prévoyez de prendre l'avion pour Johannesburg, un mercredi ou un dimanche, la SAA s'ajoute à vos options. La compagnie aérienne sud-africaine, qui tente de sortir du gouffre financier, qui lui avait coupé les ailes, a déclaré que les vols sur Maurice seraient initialement opérés les mercredis et les dimanches, au départ de Johannesburg OR Tambo International à 9 h 45, avec des vols retour au départ de Maurice à 16 h 35.

«Une partie de notre stratégie de croissance consiste à identifier les routes où il y a une demande et qui peuvent être rentables pour le transporteur. La reprise des services sur Maurice répond à ces deux critères», a déclaré le PDG par intérim de SAA, Thomas Kgokolo.

Avant SAA, c'est FlySafair qui avait annoncé le lancement d'un service bihebdomadaire entre l'aéroport international OR Tambo et Maurice, les samedis et mardis à partir du 11 décembre. Le vol FA800 quittera l'aéroport international OR Tambo à 9 heures et arrivera à Maurice à 15 h 15 (heure locale). Une «étape passionnante pour l'entreprise, qui s'étend au-delà du marché intérieur sud-africain», avait réagi le PDG de FlySafair, Elmar Conradie.

Il ressort que les autorités mauriciennes ont accordé à FlySafair les droits d'exploitation de vols vers Plaisance depuis décembre 2020. Mais les nouvelles vagues de la pandémie de Covid-19 ont interrompu les plans de lancement.

Toujours selon MyBroadband, British Airways relancera également sa ligne Johannesburg-Maurice avec deux vols par semaine à partir du 30 novembre. Elle prévoit d'ajouter un troisième vol à l'avenir.

SAA, FlySafair et British Airways affrontent Air Mauritius, qui assure une liaison régulière entre Johannesburg et Maurice. D'après un tableau comparatif des prix des billets aller-retour en décembre, réalisé par le site d'actualités technologiques très fréquenté d'Afrique du Sud, la SAA affiche le tarif le moins cher tant en classe économique qu'en classe affaires. Le tableau indique les prix (en rand) des vols entre OR Tambo International et Maurice en décembre.